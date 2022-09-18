Salih Maniler: Organ nakliyle hayata yeniden merhaba dedim

Yeğeninden aldığı böbrek nakliyle sağlığına kavuşan, hayata yeniden “merhaba” diyen 45 yaşındaki Salih Maniler, pandemiyle birlikte azalan organ bağışı konusunda halkımıza “Tereddüt etmeyin organ bağışı yapın” çağrısında bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2017’de gerçekleştirilen başarılı böbrek nakliyle yeniden hayat bulan Salih Maniler, “Doğum günümü 6 Şubat 2017 olarak değiştirdim. O gün yeniden doğdum. Bu duygu tarifsiz…” dedi.

“Toprak olacağına insanlara can olsun”

Herkesin kendisi kadar şanslı olmadığını, birçok kişinin hayata tutunmak için organ nakli beklediğini kaydeden Maniler, organ bağışı konusunda topluma çağrıda bulunarak, “Toprak olacağına insanlara can olsun” diye konuştu.

Maniler, organ bağışının hayat kurtardığına dikkati çekerek, insanların bu konuda tereddüt etmemesi gerektiğini kaydetti.

“Bir organ bir candır”

Sağlık Bakanlığı ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorların emeklerinin büyük olduğunu kaydeden Salih Maniler, organ nakliyle insanların yeniden hayata tutunduğunun altını çizdi.

Organ bağışı konusunda duyarlı olunmasını isteyen Salih Maniler, “Bir organ bir can. Bağışlarımız organ bekleyen hastalara derman olacak” dedi.

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18/09/2022 13:24