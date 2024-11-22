Salih Miroğlu 19'uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu, ölümünün 19’uncu yılında Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, Salih Miroğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Dua okunmasıyla başlayan törende daha sonra konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Miroğlu’nun kabrine çiçek bırakıldı.

-Öztürkler

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, 2 önemli siyasetçi için toplandıklarını hatırlatarak, “Her ikisinin de topluma değerler katarak, aramızdan ayrıldığını unutmamalıyız” dedi.

Miroğlu’nun bir aile büyüğü olarak kaybını derinden hissettiğini belirten Öztürkler, toplumun Miroğlu’ndan çok şey öğrendiğini kaydederek, Miroğlu'nun insan sevgisi, duruşu ve dürüstlüğüyle her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Öztürkler, 2 değerli siyasetçinin de mirasına sahip çıkmak gerektiğini söyleyerek, izlerinden gitmeye devam edeceklerini belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Başbakan Ünal Üstel’in her yıl katıldığı bu anma törenlerine yurt dışında olması nedeniyle katılamadığını belirterek, 19 yıl önce hayatını kaybeden 2 siyasetçinin farklı fikirlerde olsalar da birlik beraberlik alanında birliktelik sergileyebileceğini gösterdiğini söyledi.

Miroğlu’nun kendisi için önemli bir figür olduğunu ve 19 yıl sonra hala hatırlanabilir olmanın önemine değinen Berova, her ikisi için de rahmet diledi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Miroğlu’na aradan geçen 19 yılda sevgi saygı ve özlemin artarak devam ettiğini belirtti.

Son zamanlarda yaşananların demokrasinin sadece bir yönetim şekli değil, kültür işi olduğunu gösterdiğini ifade eden Erhürman, “Demokrasi kültürü ilmek ilmek örülerek oluşan bir iştir. Miroğlu da bunun oluşmasına en çok katkı koyanlardandır” dedi.

Erhürman, demokraside farklı görüşlerin tartışılıp saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini asgari müşterekte buluşarak topluma faydalı hale getirilebileceğini öğretenlerden birinin de Miroğlu olduğunu kaydetti.

-İzcan

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da, Salih Miroğlu’nu kaybedeli 19 yıl olmasına rağmen dün kaybetmiş gibi andıklarını söyledi.

Miroğlu’nun örnek aldığı kişilerden biri olduğunu belirten İzcan, “Samimi dürüst, onurlu bir kişi olarak bu toplum için kendi düşünceleri doğrultusunda mücadele etti" dedi. Farklı görüşlerde olsalar bile hep birbirlerine saygı duyduklarını vurgulayan İzcan, siyasette asgari müşterekte buluşmanın ne kadar doğru olduğunu Meclis’te yaşanan olaylarda herkesin gördüğünü dile getirdi.

İzcan, uzlaşabilme sanatının bir erdem olduğunu belirterek, “Uzlaşabilen toplumlar kalkınır, demokrasisi gelişir, ekonomisi güçlenir” dedi.

-Oygar

Miroğlu ailesi adına konuşan yeğeni Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, 19 yıl önce bugün kaybettikleri Salih Miroğlu’nu anlatmak için kelimelerin yeterli olmayacağını belirtti.

Oygar, sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü ve dostluğu ilke edinmiş biri olarak Miroğlu'nun devletine ve ülkesine bu değer yargılarıyla hizmet ettiğini vurguladı.