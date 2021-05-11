Salih Miroğlu Caddesinde Oluşturulacak Engelsiz ve Doğal Yaşam Parkının Yapımına, Başlandı

Girne Belediyesi ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı işbirliği ile çocukların, gençlerin ve girne sakinlerinin kullanımına sunulacak “Engelsiz Ve Doğal Yaşam Parkı”nın yapımına, bugün “sembolik bir seremoniyle” başlandı.

Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan ve 1 milyon Türk Lirasına mal olması planlanan proje, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye ve vakıf işbirliği ile yapılacak projeyle Girne’ye kendini adayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Okul Müdürü olan Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, yeşil alan projesinin tüm Girne halkına hayırlı olmasını diledi.

Ticaret aksının olduğu, ticari alanlarla, konutların iç içe geçtiği Salih Miroğlu Caddesi bölgesinde, böyle bir yeşil alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Güngördü, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak projenin maliyetinin 1 milyon Türk Lirasını aşacağını ifade etti.

Proje alanında yer alan çam ağaçlarının ve doğal görünümün korunacağını söyleyen Güngördü, engelli birey ve çocukların erişimine uygun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak oyun aletlerinin yer alacağı, yüksek internet altyapısı da sunacak projenin, vakfın vizyonunu temsil eden bir alan olacağını kaydetti.

Parkta oluşturulacak yüksek internet altyapısı sayesinde, gençlerin, öğrencilerin bilgisayarlarıyla gelerek yararlanabileceği çok amaçlı, klasik park anlayışından farklı alan olacağını dile getiren Güngördü, burada engelli bireyler ve çocukların yararlanacağı aktivitelerin de yer alacağını anlattı.

Konuşmasında, projenin hayat bulmasına katkı koyan, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve vakıf kurucusu Burak Başel’e, Girne Belediyesi Meclisi’ne, Kent Estetiği şubesine teşekkür eden Güngördü, projenin en kısa zamanda tamamlanacağına inanç belirtti.

Vatandaşların bayramını da kutlayan Güngördü, covid 19 salgınının devam ettiğini anımsatarak, vatandaşlardan bayram süresince kalabalıktan uzak durmalarını, maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

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11/05/2021 15:27