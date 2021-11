Salih Miroğlu, kabri başında düzenlenen törenle anıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu, Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Salih Miroğlu’nun 16’ncı ölüm yıl dönüm nedeniyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, milletvekilleri ve Salih Miroğlu’nun ailesi ile sevenleri katıldı.

Törende ilk konuşmayı aileyi temsilen Salih Miroğlu’nun yeğeni Duriye Deren Oygar yaptı. Oygar’ın, dayısı Salih Miroğlu’nun siyasi, mesleki ve aile hayatından bahsettiği konuşmasının ardından bir dakikalık saygı duruşuna geçildi.



TATAR: “MİROĞLU, ÜLKE GERÇEKLERİNE GÖRE SİYASET YAPMAK GEREKTİĞİNİ SAVUNAN BİR KİŞİYDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmaya, Salih Miroğlu’na Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Miroğlu’ndan çok şey öğrendiğini ifade eden Tatar, Miroğlu’nun Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğü için ülke gerçeklerine göre siyaset yapmak gerektiğini savunan bir kişi olduğunu anlattı.

Konuşmasında 16 yıl önce Miroğlu ile aynı gün hayatını kaybeden Özker Özgür’ü de rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl aynı gün Kıbrıs Türk halkına yakışan uzlaşı kültürü ile bir araya gelip iki ismi andıklarını vurguladı.

Tatar, “Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkı kendi içinde farklı görüşlere sahip olabilir ancak hepimizin gönlünde yatan, ki bu Salih Miroğlu ile Özker Özgür’ün de gönlündeydi, Kıbrıs Türk halkının eşitlik temelinde bu topraklarda yaşayabilme mücadelesinin artık taçlandırılmasıdır” diyerek sözlerine son verdi.

SUCUOĞLU: “İYİ BİR DOKTOR, İYİ BİR AİLE BABASI, İYİ BİR İNSAN VE İYİ BİR POLİTİKACI”

Başbakan Faiz Sucuoğlu törende yaptığı konuşmada, 16 yıl önce Salih Miroğlu ve Özker Özgür gibi iki değeri aynı gün kaybetmenin üzüntüsünü tüm toplumun yaşadığını belirtti.

“Her ölüm zamansızdır” diyen Sucuoğlu, Miroğlu’nun çocukluk ve gençlik yıllarından siyasete ilgili olduğunu ve hitabet gücüyle hep dikkat çektiğini anlattı.

Sucuoğlu, “iyi bir doktor, iyi bir aile babası, iyi bir insan ve iyi bir politikacı” olarak tanımladığı Miroğlu’nun UBP içerisinde her kademede görev yaptığını, bakanlıklar üstlendiğini ve aldığı tüm görevleri başarı ile yürüttüğünü belirtti.

ERHÜRMAN: “MİROĞLU ÇOK ÖZEL BİR SİYASETÇİYDİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Miroğlu’nun anısı önünde saygıyla eğiliyorum, ailesine bir kez daha sabırlar diliyorum” sözleri ile başladığı konuşmasında, Miroğlu’nun çok özel bir siyasetçi olduğundan bahsetti.

Miroğlu’nun hep politikanın halka hizmet sunmak, halka adalet ve eşitlik sağlamak bacağı üzerine kafa yorduğunu vurgulayan Erhürman, “Bireysel olarak birşeyler elde etmek için değil, toplum için siyaset yapmayı kendine şiar edinmiş bir siyasetçi. O açıdan bizim için yeri son derece özel” şeklinde konuştu.

ÖZERSAY: “MİROĞLU’NUN GİDİŞİ ÇOK ERKEN OLMUŞTUR”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Miroğlu’nu saygı ve rahmetle andığı konuşmasında, “Belki her ölüm erkendir ama daha çok hizmet edebilecekken Miroğlu’nun gidişi çok erken olmuştur” ifadelerini kullandı.

İZCAN: “MİROĞLU, KIBRIS TÜRK SİYASETİ İÇİN BÜYÜK KAYIPTIR”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan konuşmasında, Salih Miroğlu’nun hoşgörülü ve bilgiyle tartışan biri olduğunu ifade ederek, “Miroğlu, Kıbrıs Türk siyaseti için büyük kayıptır” dedi.

Konuşmaların ardından Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün kabirlerine çiçekler bırakıldı.

