Salih Özcan için Galatasaray - Fenerbahçe kapışması

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın transferi için karşı karşıya geldiği iddia edildi.

A Milli Takım ve Borussia Dortmund'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündemine girdiği öne sürüldü.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Okan Buruk'un da İsmail Kartal'ın da istediği, mevcut piyasa değeri 13 milyon Euro olan Salih için iki takım da devre arasında hamle yapabilir.

Dortmund'da bu sezon 11 maça çıkan milli futbolcu, yerli statüsünde de oynayacağı için ezeli rakiplerin iştahını kabartıyor.

Köln'ün altyapısından yetişen, Temmuz 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alman takımıyla Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.