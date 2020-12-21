Salih Sonel Eskrim turnuvasıyla anıldı

KKTC Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Salih Sonel Anı Turnuvası Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

GAÜ Spor Salonu’nda onuncusu gerçekleştirilen Salih Sonel Eskrim Turnuvası “Flöre” branşında 11 kadın ve 8 erkek sporcu katıldı. Çekişmeli maçlara sahne olan Anı Turnuvasında madalya dağılımı şöyle oldu.

Kadın Flöre

1. İrem Kesim

2. Meltem Çolak

3. Doğay Karadayı

3. Melisa Deniz

Erkek Flöre

1. Cemal Ege Lort

2. Mehmet Efe Yılmaz

3. Tarık Ali Yılmaz

3 . Barış Asit

Süper Minik Erkek Flöre

1. Burak Erdoğan

2. Derman Çitim

Yarışmacılara madalya ve ödülleri merhum Salih Sonel’in eşi Yeşim Sonel, oğlu Oytun Sonel ve kızı Narden Sonel tarafından takdim edildi.

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21/12/2020 11:42