Salih Toğay: İhtiyaç olan branşlarda münhal açılmıyor

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi adına açıklama yapan Salih Toğay, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Din kültürü ve ahlak bilgisi ve İlahiyat meslek öğretmenliği münhalinin açılmamasını eleştirdi. Salih Toğay, sadece yüzlerce ilahiyat mezununun cezalandırmakla kalmayıp binlerce eğitim gören öğrencinin de mağdur edildiğini söyledi.

Toğay, Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yetki vermişken KHK'nın neden ihtiyaç duyulan branşlarda münhal açılmamasını sorguladı.

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Öncelikle dönemin Milli eğitim ve Kültür Bakanlık görevini ifa eden Sayın Cemal Özyiğit ve Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun Kıbrıs İlahiyat mezunlarına göstermiş oldukları ilgi ve çabalarından dolayı teşekkürlerimi arz ederim.

Her iki bakan döneminde yetkisi alınmış olup gerek Din kültürü ve ahlak bilgisi ve İlahiyat meslek öğretmenliği gibi branşlar da KHK tarafından açılmayıp sadece yüzlerce ilahiyat mezununu cezalandırmakla kalmayıp binlerce eğitim gören öğrencilerimizi de mağdur etmiş ve etmektedir.

Bunun bilinci içerisinde haklı mücadelemizde yasal olan her türlü eylem ve çabasında olacağımızı belirtmek isterim.

KHK başkanına soruyorum hükümet eden siyasiler tarafından ilgili bakanlıklardan yetki alınmışken siz hangi gerekçe ve sebeple özelde İlahiyat branşı genelde ise diğer branşlarda mevcut mezunlarımız varken ihtiyaç olan branşlarda münhal açılmasına imkan ve olanak sağlamıyorsunuz.

Belirtmek isterim ki İlahiyat fakültesi mezunları Din işleri dairesi bünyesinde açılan çeşitli kademelerde yapılan münhaller sonucunda yerleşme hakkı elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra pedagojik formasyon sertifikasına sahip ve transklipte almış olduğu tüm derslere eğitim vermeye yetkili ÖĞRETMEN adaylarıdır.

Burada Sayın Din İşleri Başkanı Prof Dr Talip Atalay ve Vakıflar Yönetim Kurulu üyelerine ve bu konuda bizimle ilgilenen tüm paydaşlara teşekkürlerimi iletirim.

Tabi olarak tüm mezunlarımızın beklentisi olan öğretmenlik münhallerinde kendi branşlarının açılmasıdır yeni Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğluna bu çağrımızı yeniliyoruz ve çözümün kısa vadede bulunması temenni ediyoruz.

Kıbrıs İlahiyat mezunlarının görev alabilmeleri için Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığınında gerekli münhallerin açılmasına önem ve hassasiyetle gereğinin yapılmasını bekleriz."

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18/01/2021 13:49