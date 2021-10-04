Salih Tuğay: Öğretmen eksikliği ne zaman tamamlanacak

Bağımsız İlahiyatçılar İnsiyatifi Başkanı Salih Tuğay öğretmen münhallerinin neden açılmadığını sordu.

Açıklama şöyle:

Hak ve sosyal Adaleti, eşitliği ve ilkesel çözümü benimseyen tüm kurum ve kuruluşlar, sendika ve siyasiler kendini paydaş sayan bireyler e sesleniyorum, alanlarında ihtiyaç duyulan ve işsiz öğretmen adayları, mezunlar varken neden münhal açılmıyor bu branşlara öğretmen getirilerek kolaycılığa gidilmesine akıl erdirmek mümkün değil. İşin ilginç tarafı olan ülke yönetiminde söz sahibi olanların böylesi bir uygulamaya devamlı surette gitmesidir. Bu ülkenin asli unsurları desteklenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Bu uygulamalar bizim nazarımızda çok ciddi rahatsızlık vermektedir. Okullar açıldı ve hala bir çok okulda öğretmen eksikliği mevcuttur bunları nereden, nasıl ve ne zaman tamamlayacaklar ilgili kuruma soruyorum.

Kamuoyuna saygılarımla Bağımsız İlahiyatçılar İnsiyatifi Başkanı Salih Tuğay

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04/10/2021 12:22