Salih Tuğay'dan taziye mesajı

Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Başkanı Salih Tuğay Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tugay'ın mesajı şöyle:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen elim otel yangını sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu acı olayda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyoruz.

Toplum olarak derinden üzüldüğümüz bu felaket, bizlere dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Allah, milletimizi ve insanlığı bu tür musibetlerden muhafaza eylesin."