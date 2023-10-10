Salıncaktan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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10/10/2023

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Salıncaktan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Gazimağusa’da bulunan bir çocuk oyun parkında, Halil İbrahim Dolğun (Ç-8) salıncakta sallandığı sırada, dengesini kaybederek kauçuk parke zemin üzerine düşüp başını çarpası sonucu yaralandı. Beyin kanaması teşhisi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek, Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre:09.10.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan bir çocuk oyun parkında,  Halil İbrahim DOLĞUN (Ç-8) salıncakta sallandığı sırada, dengesini kaybederek kauçuk parke zemin üzerine düşüp başını çarpası sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek, Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

10/10/2023 12:48
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TAGS: salıncak, çocuk, ağır,
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