Eğitim hukukunda uzmanlaşan deneyimli avukat Salise Dourmoush, Geldards’ta Ortak oldu.

Geldards Eğitim ekibinde sekiz yılı aşkın süredir Özel Eğitim İhtiyaçları (SEN) hukuku alanında hizmet veren Salise Dourmoush, firmanın yeni yıl terfi turunda Ortak unvanına layık görüldü. On iki yılı aşkın hukuk deneyimine sahip olan Dourmoush, özellikle SEND Mahkemesi davaları ve Eğitim, Sağlık ve Bakım Planları (EHCP) konularındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

SEN Topluluğu İçin Eşsiz Bir Rehber

SEN davalarında deneyimli bir savunucu olan Dourmoush, özel okullardaki SENCO’lara ve müdürlere eğitim vererek SEND süreçlerini anlaşılır hale getiriyor. Bunun yanı sıra, SEN topluluğu için ücretsiz yasal destek sunuyor, velilere hakları ve erişebilecekleri destek yolları hakkında pratik rehberlik sağlıyor.

Büyük Başarı: SEN Talks Podcast’i

Dourmoush, Geldards Eğitim ekibinin büyük başarı kazanan podcast’i SEN Talksun eş sunuculuğunu yaparak sektörde fark yaratıyor. Programda, eğitim psikologları ve terapistler gibi uzmanlarla SEN hukuku üzerine önemli konuları ele alıyor. Podcast, SEN ebeveynlerinin karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık yaratmada önemli bir rol oynarken, sosyal medya üzerinden düzenlenen canlı yayınlarla da toplulukla güçlü bir bağ kuruluyor.

Hukuk Dünyasında Takdirle Anılıyor

Dourmoush, Chambers and Partners rehberinde “Takip Edilmesi Gereken Avukat” olarak tanınırken, Legal 500 sıralamasında ise “Önde Gelen Avukat” olarak yer aldı. Müşteriler ve meslektaşları tarafından “büyük bir şefkat ve bilgi birikimiyle hareket eden, işini mükemmel şekilde yapan bir avukat” olarak övgü topluyor.

Babası Ahmet Dourmoush’un Gururu

Salise’nin babası Ahmet Dourmoush, Bexley Belediye Başkanı, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve yıllardır Muhafazakâr Parti’nin İngiltere siyasetinde önemli katkılar sağlayan bir isim olarak tanınıyor. Kızı Salise’nin bu başarısını şu sözlerle ifade etti:

“Salise’nin azmi ve çalışkanlığıyla geldiği bu nokta, hem ailemizin hem de toplumumuzun gurur kaynağıdır. O, sadece bir avukat değil, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine ışık tutan bir rehberdir. Onun toplumun faydasına dokunan işleri her zaman ön planda tutması beni derinden etkiliyor. Salise’nin başarılarını görmek, bir baba olarak hayatta sahip olabileceğim en büyük mutluluklardan biri.”

Annesi Elmaz Dourmoush’tan Anlamlı Mesaj

Salise’nin annesi Elmaz Dourmoush da kızının başarısıyla ilgili duygularını dile getirdi:

“Salise’nin küçük yaşlardan beri sergilediği merhamet, adalet duygusu ve insanlara yardım etme arzusu, bugün olduğu güçlü kadın ve başarılı avukatın temelini oluşturdu. Onun her zaman insanlara destek olan ve topluma fayda sağlayan bir birey olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Gururumuz ve ışığımız Salise, yolun hep açık olsun.”

Kız Kardeşi Sedef Dourmoush Özsavacı’nın Duygusal Yorumu

Salise’nin kız kardeşi Sedef Dourmoush Özsavacı da ablasının başarısıyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Salise, sadece benim ablam değil, aynı zamanda ilham kaynağım. Onun azmi, çalışkanlığı ve insanlara dokunma arzusu beni her zaman derinden etkilemiştir. Bu başarı, onun ne kadar güçlü, kararlı ve sevgi dolu bir insan olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ailemiz adına hepimiz onunla gurur duyuyoruz ve onun her zaman yanında olacağız. Daha nice başarılarına tanık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

CEO’dan Övgü Dolu Sözler

Geldards’ın CEO’su Jeff Pearson, terfi haberini şu sözlerle değerlendirdi:

“Salise’nin tutkusu ve azmi, Eğitim ekibimizin başarısında kilit bir rol oynadı. SEN alanında lider bir otorite olarak Geldards’ın profilini yükseltmekte büyük katkıları oldu. Terfisini sonuna kadar hak etti ve bundan dolayı gurur duyuyoruz.”

Salise Dourmoush’un bu yeni unvanıyla Geldards Eğitim ekibinin başarılarına başarı katması bekleniyor.