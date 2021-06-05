Saliu tutuklandı soruşturma devam ediyor

Lefkoşa'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili polis açıklama yaptı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada, Quadri Ayinde SALIU isimli kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

Lefkoşa’da 05.06.2021 tarihinde saat 03:20 sıralarında Bolu Yolu sokak üzerinde yönetimindeki SR 911 plakalı salon araç ile ihtiyatsızca acele ile ve halka tehlike teşkil eder şekilde ve aşırı bir süratle Güney istikametine doğru seyreden Quadri Ayinde SALIU (E-26) seyrettiği yolun sağında bulunan Sulhi Garan sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp önce bordür taşlarına çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip kaldırım üzerinde bulunan numarasız elektrik direğinin önce çelik gergi teline daha sonra da numarasız elektrik direğine çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile parçalanan ahşap elektrik direği etrafa savrulduğu sırada cadde üzerinde bulunan Zühal KABAALİ’ye ait Arbek Soğutma isimli işyerinin duvarı üzerinde bulunan projektör aydınlatma lambasına, yine duvar üzerine sabitlenmiş dört metre uzunluğundaki iki adet aleminyum gölgeliğe çarparak hasar görmesine neden olmuştur.

Yine duramayıp yoluna kontrolsüzce devam eden SR 911 plakalı araç “Arbek Soğutma” isimli işyerine ait reklam tabelasına, ardından Şenel KARYAL’a ait Karyal Börek Evi isimli işyerinin reklam tabelasına ve iki basamaklı ahşap merdivene çarpmış ve kontrolsüzce devam ederek iş yerinin beton duvarına çarpıp duvarın yıkılmasına neden olduktan sonra, başka bir ahşap elektrik direğine çarpmış ve devam ederek bir şahsa ait apartmanın sınırlarını çevreleyen duvara, ağaca, apartmanın avlusu içerisinde bulunan Sertaç ÖZİNAL’a ait HC 547 plakalı kamyonet araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan HC 547 pl. kamyonet araç önce apartmanı çevreleyen çevre duvarına daha sonra da çevre duvarının bitiminden sonra devam eden tel örgülere ön kısmı ile çarpmıştır. SR 911 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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05/06/2021 10:21