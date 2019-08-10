''Salla Kazan'' kampanyası ile 2 katı hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyası kullanıcılarına hediyeler kazandırmaya devam ederken bayrama özel kampanyasını duyurdu. Salla Kazan bayram haftası süresince tam 2 katı konuşma ve internet kazandıracak. Cep Hesabım uygulaması üzerinden erişilen ve aylık 65 binin üzerinde kişinin kullandığı Salla Kazan bayramda da sevdiklerinizle, ailenizle, uzaktaki yakınlarınızla ve dilediğiniz herkesle iletişim kurun diye özel bir ayrıcalık sunuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, BiP dakika veya konuşmanın tam 2 katını koşulsuz ve şartsız kazanacak.

Bayramda salla 2 katı kazan

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hem eğlendirmek, hem de hediye kazandırmak için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasına yoğun ilgi ve katılım artarak devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce internet, dakika, Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarına sahip oluyor. Günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye sunan Salla Kazan her hafta kazandırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre tüm bu faydalara ek olarak 11 ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki bayram haftası boyunca Salla Kazan kampanyası ile kazandığınız konuşma, BiP dakika ve internet de 2’ye katlanacak.

Cep hesabımla her şey daha kolay

Kuzey Kıbrıs Turkcell hattınızla ilgili detayların yer aldığı ve işlem yapabileceğiniz Cep Hesabım uygulaması kullanımı için özel tanımladığı internet sayesinde müşterilerini kota konusunda da rahatlatıyor. Birkaç tuşla dilediğiniz işlemi gerçekleştirebildiğiniz Cep Hesabım uygulamasını kullanırken müşterilerin internet kotasından eksilmiyor. Böylelikle uygulama içerisinde rahat ve dilediğiniz kadar inceleme yaparak gezinebiliyorsunuz.

Nasıl yararlanabilirim?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapılabiliyor. Cep Hesabım uygulaması App Store ya da Google Play Store’dan indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca dileyenler mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak da uygulamayı indirerek giriş yapabiliyor.