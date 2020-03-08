Salman: Kadın-erkek eşitliğinde gerideyiz

Gülten Özyakup Sezgin-Haber Kıbrıs

Aile ve Evlilik Danışmanı, Uzman Sosyolog Nihal Salman, ülkedeki kadın yönetici sayısının erkek yöneticilerle kıyaslandığında çok az olduğunu ifade ederek bunun artmasını topluma katkısının çok önemli olduğunu söyledi. Bir ülkede kadının toplumdaki yerinin, mecliste kadın sayısının oranına ve üst düzey yöneticilikteki kadın oranlarına bakarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Salman, kadına şiddetin de son dönemde çok konuşulduğunu kaydetti. Bunun güzel tarafının, konuştukça kabullenilmediğinin görülmesi olduğunu söyledi. Salman, “Maalesef geçmişte, kadına şiddet normalize edilmekteydi. Bu değerler değişmektedir. Bizler konuştukça kadına şiddet azalacaktır” dedi.

Aile ve Evlilik Danışmanı, Uzman Sosyolog Nihal Salman, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

Haber Kıbrıs: 8 Mart Dünya Kadınlar günü, işçi ve emekçi kadınlara adanmış bir gündür. Kadın’ın toplumdaki yeri tarihsel süreçte nasıl gelişti?

Nihal Salman: Kadının tarihsel süreçte toplumdaki yeri Toplumsal evrim sürecinde kadın, ilkel toplumda erkek ile denk bir yerdeydi. Erkek avcı, kadın toplayıcıydı. Aile içerisinde ise, anaerkil bir aile yapısı olduğu görülmektedir. Anne soyunun devamı söz konusuydu. Toprağa yerleşme ile kadın ev içindeki işleri yapmaya, erkek ise kas gücü nedeniyle tarlada çalışmaktaydı. Tarım toplumunda evin içine itilen kadın, değersizleşti. Değerler, dinler aracılığı ile erkek karşısında ezildi. Aile ataerkil aile yapısına dönüştü. Sanayi toplumunda kadının işgücüne ihtiyaç duyulunca, kadın evin dışına iş dünyasına girmeye başladı. Erkeğin karşısında, daha az maaş daha çok iş saatleri ile değersizleştirilmeye devam etti. Kadınlar gününün oluşma süreci de erkek karşısında daha az maaş alan kadınların eylem yapmaları sonucu başlarına gelen üzücü olayın hatırlanması adınadır. Günümüzde kadın hala pek çok toplumda erkekle aynı değerde değildir. Cinsiyeti nedeniyle, toplumda daha değersizdir.

Haber Kıbrıs: Diğer ülkelerle kıyas yapılacak olursa Kıbrıs kadınının toplumdaki yeri nedir?

Nihal Salman: Kıbrıs kadını, pek çok ülkeye göre daha değerli, pek çok ülkeye göre ise daha geri konumdadır. Bir ülkenin gelişmişliğini, toplumda kadına verilen değerle ölçebiliriz. Kıbrıs’ta kadın hala mecliste oran olarak toplumu temsil etmemektedir. Kadın yöneticilerimizin sayısı erkek yöneticilerle kıyaslandığında çok azdır. Kadının toplumdaki yerini, mecliste kadın sayısının oranına ve üst düzey yöneticilikteki kadın oranlarına bakarak değerlendirebiliriz.

Haber Kıbrıs: Kadının toplumdaki önemi nedir?

Nihal Salman: Toplumda iki cinsiyet vardır. Kadın ve erkek. İdeal olan bu iki cinsiyetin toplumda denk değerde olmasıdır. Fakat tarihsel süreçte kadın erkek karşısında ezilmiştir. Yeni nesli dünyaya getirip, büyüten kadının toplumda erkekle eşit değerde olması, toplumsal gelişmişliği de beraberinde getirecektir.

Haber Kıbrıs: Son günlerde kadına yönelik şiddet sık sık gündeme geliyor bu konuda neler söylemek istersiniz?

Nihal Salman: Kadına şiddet maalesef çok konuşulan konulardan biridir. Güzel tarafı, konuştukça kabullenilmediği görülür. Maalesef geçmişte, kadına şiddet normalize edilmekteydi. Bu değerler değişmektedir. Bizler konuştukça kadına şiddet azalacaktır.

Haber Kıbrıs: Kadınların varlığı neden en çok 8 Mart Dünya Kadınlar gününde gündeme geliyor?

Nihal Salman: Kadınların varlığı her zaman bilinmektedir. Kadınlar gününde kadınların toplum içindeki konumları akıllara gelmekte ve bulunan durumun olması gerekenle farkı tartışılmaktadır. Kadının toplumdaki yeri tartışıldıkça, kadın olması gereken yerde olacaktır…

Haber Kıbrıs: Kadınların sesini daha da yükseltmesi ‘Toplumda biz de varız’ mesajını vermesi için neler yapmalıdır?

Nihal Salman: Kadın toplumda erkekle aynı değerde olması için, daha çok çalışmalı, daha aktif olmalıdır. Evin içine hapsolan kadın, erkeğin gerisinde kalır.

Haber Kıbrıs: Hep kadınlardan bahsediyoruz ama ülkemizde sadece 1 tane kadın sığınma evi var. Bu şekilde mağdur olan kadınlarımızı nasıl koruyacağız

Nihal Salman: Var olan kadın sığınma evi de çok yetersizdir aslında… Ülkemizde kadınlarımızı korumak zorunda kalmadığımız zaman gelişmiş bir ülke olacağız. Dilerim bir gün kadın sığınma evine veya kadın korumasına ihtiyaç olmayan bir ülke oluruz.

08/03/2020 11:30