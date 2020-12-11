Salon araç ile kamyonet çarpıştı
11/12/2020
Lefkoşa'da bugün, saat 19:30 raddelerinde, Kahramanlar Sokak üzerinde, HA 530 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu güney istikametine seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada karşı istikametten gelen Yahya ACIR (E-34) yönetimindeki RD 504 plakalı araca çarptı.. Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümit Ertuğrul (E-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kol kırığı teşhisiyle müşahede altına alındı. Kaza sonucu olay yerinden ayrılan HA 530 plakalı araç sürücüsü aranıyor.