Salon seçme yarışları tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye Salon Seçme Yarışı düzenledi. Yarış bugün (9 Aralık Cuma) Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışta atletler Türkiye salon barajını geçebilmek için mücadele etti. Barajları geçen isimler Ocak ayında Bursa’da yapılacak olan salon şampiyonasında yarışma hakkı kazanacak. Yarışlar sonunda dereceler şu şekilde oluştu:

U14 Kızlar

60 metre

1. Ela Boransel 10.29

2. Arjin Dağaşan 10.75

200 metre

1. Gamze Ekin 34.33

2. Ela Boransel 34.56

3. Arjin Dağaşan 36.95

4. Mira Türk 38.56

1000 metre

1. Arjin Dağaşan 4:14.75

2. Mira Türk 4:18.77

U16 Kızlar

60 metre

1. Laren Şeren 8.68

2. Taranom Molouk 9.53

3. Güliz Akıner 9.66

4. Tamara Hürdeniz 9.70

5. Berra Çokdal 9.90

6. Duru Tezcan 10.23

200 metre

1. Laren Şener 29.14

2. Güliz Akıner 33.79

Yüksek atlama

1. Özden Öztümen 1.35

Uzun atlama

1. Emine Damdelen 4.37

Gülle atma

1. Şengül Akıner 6.47

U18 Kızlar

60 metre

1. Aslıhan Kandil 8.33

2. Tuana Yeşilyurt 9.05

3. Beren Çokdal 9.06

200 metre

1. Aslıhan Kandil 26.63

2. Tuana Yeşilyurt 30.87

400 metre

1. Ada Kafa 1:04.60

2. Rüya Sezai 1:17.91

800 metre

1. Rüya Sezai 3:53.75

Uzun atlama

1. Ecem Nehir Çelik 5.31

U20 Kızlar

1500 metre

1. Yağmur Bozoğlan 5:25.01

2. Işıl Kıran 6:19.61

3. Deniz Temiz 6:58.35

Uzun atlama

1. İrina Dergaus 3.74

Büyük Kadınlar

3000 metre

1. Ayça Sağaltıcı 13:11.37

2. Beyza Çelme 13:45.41

U14 Erkekler

60 metre

1. Uğur Soyak 8.97

2. Kaan Öztürk 9.29

3. Erdim Kofalı 9.46

4. Erim Kofalı 10.29

200 metre

1 Uğur Soyak 43.21

1000 metre

1. Erdim Kofalı 3:40.56

2. Erim Kofalı 3:45.65

Yüksek atlama

1. Erdinç İnçay 1.35

Uzun atlama

1. Kaan Öztürk 4.81

U16 Erkekler

60 metre

1. Efe Kaptan 8.17

2. Erol Akbulut 8.47

200 metre

1. Efe Kaptan 25.23

2. Ramadan Coşkun 25.31

Uzun atlama

1. Ramadan Coşkun 5.62

U18 Erkekler

3000 metre

1. Volga Aslan 11:43.32

U20 Erkekler

60 metre

1. Seyran Atanov 752

2. Celil Ürüncüoğlu 7.80

3. Tunç Berk Sarı 8.57

200 metre

1. Tunç Berk Sarı 27.47

2. Enis Alçıcı 29.15

400 metre

1. Demirhan Yüzüak 55.78

2. Tunç Berk Sarı 1:03.63

3000 metre

1. Enis Alçıcı 10:35.22

Uzun atlama

1. Şahin Baran 4.96

Gülle atma

1. Kemal Bilgehan 11.95

2. Emirhan Bayrakçı 9.72

Büyük Erkekler

60 metre

1 Wonga Lungu 7.63

2. Berat Şanverdi 7.65

3. Emeka Luguma 8.18

200 metre

1. Wonga Lungu 24.53

2. Uni Prince Eg 25.13

3. Kaan Duran 25.22

400 metre

1. Uni Prince Eg 1:02.56

3000 metre

1. Hasem Mabrouk 11:10.04

Sırıkla atlama

1. Eray Yücedağ 3.50

Uzun atlama

1. Eray Yücedağ 5.53

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09/12/2022 17:11