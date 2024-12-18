Salon seçmeleri 4 Ocak’ta yapılacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye’de gerçekleştirilecek salon yarışlarına katılacak atletleri belirlemek için “Türkiye Salon Seçme Yarışı” düzenliyor. Yarış 4 Ocak 2024 tarihlerinde Atatürk Stadı’nda yapılacak.

U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmaya başvuru için +90 533 863 10 67 numaralı telefondan Hasan Başaranel ile irtibat kurulabileceği, ayrıca lisans ve bilgi için +90 539 112 56 98 numaralı telefon aranabileceği belirtildi.