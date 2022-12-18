Evde vakit geçirmek dinlenmek herkes için vazgeçilmezdir. Evde geçirdiğimiz vakitlerde bitkilerle ilgilenmek bizleri hem motive eder hem de pozitif enerji verir. İşte evde besleyebileceğiniz salonunuza güzellik katacak o bitkiler…

Evde vakit geçirdiğimiz zamanlarda kendimize bir uğraş ararız. Evinize renk katacak hem de sizleri negatif enerjiden kurtaracak olan bitkilere evinizde yer açın. İşte evde yetiştirilebilecek en uygun bitkilerden bazıları...

Ficus Benjamina

Farklı renkleri ve şekilleri olan bu çiçeğin diğer adı da Benjamin çiçeğidir. 60 ile 90 cm arasında boyları bulunur. Doğal ışığı sevdikleri için güneş alan bir pencerenin önüne koyabilirsiniz. Toprağını çok kuru bırakmamaya özen gösterin.

Kalanşo

125 civarı türü bulunan bu çiçeğin farklı renkleri de bulunur. İç mekanda bakılabilen bu çiçek gölgeli ya da perdeli bir ışıkta bırakılması gerekmektedir. Fazla suya ihtiyaç duymaz.

Peygamber Kılıcı

Kılıç çiçeği adıyla da bilenen bu bitki çok dayanıklıdır. Güneşe, gölgeye ve kuruluğa da dayanıklıdır. Yaprakları desenli olan bu bitki suyu depolar daha sonrasında kullanır.

Afrika Menekşesi

En çok tercih edilen salon bitkilerinden olan Afrika Menekşesi küçük saksılarda da yaşar. Yüksek nem ve ışığı severler. Yılın büyük bir bölümünde çiçek açar.

Duvar Sarmaşığı

Duvarın saran tırmanma özelliği olan duvar sarmaşıkları hem ev ortamında hem de yazın balkonlarda çok tercih edilir. Işığı oldukça seven bu bitkinin az ışıklı ortamlarda gelişimi çok yavaştır. Sürekli olarak sulanmayı severler.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 22:29