Samanyolu’nun kalbinde, Güneş’in 100 katı büyüklüğünde yeni bir yıldız bulundu

Gökbilimciler, Şili’deki Avrupa Güney Gözlemevi’nin Vista teleskopu tarafından toplanan verilerde gizemli kararan yıldızı fark ettikten sonra yaklaşık on yıldır, bir milyar yıldız izlediler.

Bilim insanları, yerleşik kategorilere girmeyen değişken yıldızlar bulduklarında, onlara “WIT” (What Is This) nesneleri diyorlar. En son keşifleri de VVV-WIT-08 adını taşıyor.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü’nden Dr Leigh Smith, yıldızın ani kararmasıyla ilgili olarak, “Bir anda ortaya çıktı. 2012’nin başlarında solmaya başladı ve neredeyse tamamen ortadan kayboldu” dedi.

İKİ YILDIZ DAHA KEŞFEDİLDİ

Dev yıldız, galaksinin bu kadar yoğun bir bölgesinde olduğu için, araştırmacılar bilinmeyen bir karanlık nesnenin tesadüfen önüne geçip geçmediğini merak ettiler. Simülasyonlar, Samanyolu’nun etrafında yüzen inanılmaz sayıda karanlık nesne olmadan bunun pek olası olmadığını ileri sürdü. Bu yüzden kararmaya, muhtemelen önünden geçen bir opak toz diski ile çevrili gezegen veya yıldızın neden olduğu belirtildi.

VVV-WIT-08’in tekrar ne zaman kararacağı belli değil, ancak gökbilimciler bunun önümüzdeki 20 ila 200 yıl içinde olacağına inanıyorlar. VVV-WIT-08’in yanında iki yanıp sönen yıldız daha tespit edildi, ancak araştırmacıların bunlar hakkında daha az bilgisi var.

Bu, gökbilimcilerin keşfettiği ilk yanıp sönen yıldız değil. Devasa bir toz diski, dev yıldız Epsilon Aurigae’nin her 27 yılda bir yaklaşık yüzde 50 oranında kararmasına neden oluyor.

11/06/2021 10:47