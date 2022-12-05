"Sambacılar" şovla turladı

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Katar'da adeta şov yapan "Sambacılar", çeyrek finalde Hırvatistan ile eşleşti.

Stadyum 974'te oynanan maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetti.

Güney Kore'yi 4-1'lik skorla deviren turnuvanın favori takımlarından Brezilya, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Brezilya'nın golleri 7'de Vinicius Junior, 12'de Neymar (p), 29'da Richarlison ile 36'da Paqueta'dan geldi.

Güney Kore'nin tek sayısını ise 77'de Paik Seung-Ho kaydetti.

Maçtan öne çıkanlar

Brezilya maça; Alisson; Militao, Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius ve Richarlison ilk 11'iyle başladı.

Güney Kore ise sahaya; Seung-Gyu; Jin-Su, Kim Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan; Young-Gwon, Hwang Inbeom, Jae-Sung; Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son 11'iyle çıktı.

Brezilya, 7. dakikada Vinicius Jr.'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 12'yi gösterirken Neymar, penaltıdan kaydettiği golle takımı adına skoru 2-0'a getirdi. Neymar, bu golle Pele ve Ronaldo'nun ardından 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

29. dakikada sahneye çıkan Richarlison ile Brezilya farkı 3'e çıkardı.

Richarlison'un golünde pası veren 38 yaşındaki Thiago Silva, bir Dünya Kupası maçında asist yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Samba hız kesmiyor! 36'da Paqueta'nın golü... Brezilya, Güney Kore karşısında skoru 4-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Brezilya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Güney Kore'nin golü geliyor! 77. dakikada Paik Seung-Ho takımı adına farkı üçe indiren golü kaydetti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yendi ve çeyrek final biletini aldı.

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05/12/2022 23:01