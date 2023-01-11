Samet Akaydin resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, daha önce kulübü Adana Demirspor ve kendisiyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Samet Akaydin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3,5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Adana Demirspor Kulübüne 3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.

"Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği transferdi"

Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Samet Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.

"Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim"

Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Samet Akaydin ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.

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11/01/2023 23:06