Samet'ten iyi haber geldi!

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28/02/2020

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Samet'ten iyi haber geldi!

Yenierenköy Lisesi'nde yaşları 13 ile 15 arasında değişen iki grup arasında çıkan kavgada başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası çatlayan ve yoğun bakımda uyutulan 15 yaşındaki  Samet Sönmez'den iyi haber geldi.

 21 Şubat 2020 tarihinde Yenierenköy Lisesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada başına aldığı yumruk darbeleri nedeniyle kafatasında çatlak oluşan ve  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören 15 yaşındaki Samet Sönmez'in gözlerini açtığı öğrenildi..

28/02/2020 11:35
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TAGS: Samet Sönmez, yeni erenköy
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