Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de devam etti

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30/07/2024

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Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de devam etti

 

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2024 Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı 28 Temmuz 2024 Pazar günü İnönü’de yapıldı. Merhum Ali Zort anısına “Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla yapılan sezonun üçüncü ralli sprint yarışını Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazandı.

 

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 28 Temmuz 2024 Pazar günü yapılan yarışla devam etti. İnönü’de hazırlanan etapta “Ali Zort Anı Sprint Rallisi” adıyla merhum Ali Zort’un oğlu Murat Zort ve ailesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen yarış, Sami Doğan Motors’un şampiyona sponsorluğunda; Güven Sigorta, Oral Güvenlik Sistemleri, Cahit Necipoğlu, Zeki Basri Real Estate, Pernara Meyhanesi, Akyürek Mermer, ÇDM Kaporta, Çaplılar Ltd., Yababa Lastik Market, Biçentürk Restaurant, Kemerli Su Restaurant ve CYPKing İnternet’in de katkılarıyla yapıldı.

 

9,5 kilometrelik etabın biri deneme olmak üzere üç kez geçilmesiyle yapılan yarışta Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi 5 dakika 17,763 saniyelik derecesiyle günün birincisi olmayı başardılar. Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi ikinci olurken, Ford Fiesta Proto ile yarışan Mustafa Baran-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi üçüncü oldu.

 

Etabın servis alanı ve start-finiş noktası birbirine çok yakın yerde hazırlanarak izleyenlerin takip etmesi kolaylaştırıldı. Start seremonisi ve ödül töreni ise Pernara Restaurant’ta yapıldı. Ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini merhum Ali Zort’un eşi, oğlu Murat Zort ve aile üyeleri takdim etti. Sınıf 2 birincilik kupasını Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi, ikincilik kupasını Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi almaya hak kazandı. Sınıf 1 birincisi ise Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi oldu. İkinci Mustafa Baran-Gökhan Bolatcıoğlu ikilisi olurken, üçüncü Yusuf Cambaz-Gökhan Sancar ikilisi oldu. Sınıf R birincilik kupası Tolga Güllü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisinin olurken Sınıf 3 birincilik kupasını Umut Sular-Mehmet Kaplan ikilisi aldı. Sadık Bilgimer, kızı Buse’nin ilk kez pilotluğunda yarıştı ve ikili başarıyla finişe ulaştılar.

 

Kayıt Listesi:

 

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

Cevdet ALPTÜRK

Mehmet ÇAĞLA

Skoda Fabia R5

2

05:17.763

2

Ahmet ÖZERDEM

Cihan Anıl ŞAHİN

Mitsubishi Lancer EVO IX

1

05:40.993

3

Mustafa BARAN

Gökhan BOLATCIOĞLU

Ford Fiesta Proto

1

05:42.771

4

Zeki DEMİRDEŞ

Kani Avkıran

Ford Fiesta R5

2

05:44.237

5

Yusuf CAMBAZ

Gökhan SANCAR

Mitsubishi Lancer EVO VI

1

05:44.578

6

Tolga GÜLLÜ

Niyazi YORGANCIOĞLU

CAN-AM

R

05:59.742

7

Sadık BİLGİMER

Buse BİLGİMER

Mitsubishi Lancer EVO IV

1

06:14.721

8

Hakan BİRİCİK

Mustafa GEZER

Subaru Impreza

1

06:21.353

9

Umut SULAR

Mehmet KAPLAN

Ford Fiesta

3

07:06.753

10

Selen BİLGİMER

Çeçilya BİLGİMER

Mitsubishi Lancer EVO VI

1

Bitiremedi

 

30/07/2024 15:34
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TAGS: Sami Doğan Motors, Ralli Sprint Şampiyonası, İnönü’
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