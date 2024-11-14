Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası tamamlanıyor

Bu sezon 4 yarışlık takvim açıklayan ralli kulübü, sezonun finalini bu sezon beşincisi yapılacak olan Cumhuriyet Sprint Rallisi ile gerçekleştirecek.

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14/11/2024

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Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası final yarışı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılıyor. Bu sezon 4 yarışlık takvim açıklayan ralli kulübü, sezonun finalini bu sezon beşincisi yapılacak olan Cumhuriyet Sprint Rallisi ile gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 16 Kasım 2024 Cumartesi günü tamamlanıyor. Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “5.Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta Boya, Chagla Food&Drink ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak.

 

Etap, İtfaiye arkasından başlayıp Dikmen yolu üzerinde bitecek

Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye arkasından başlayacak olan etap, Kuzey Çevre yolu altından karşıya geçip, Dikmen yolu üzeri, çöplük bölgesinde tamamlanacak. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek. Deneme etabı ilk araç için 11.00’de başlayacak. ilk etap 12.20’de ve ikinci etap 13.39’da başlayacak. Etap Çevre yolu üzerinden ve zıplama noktasından takip edilebilecek. Yarışın Start, Servis alanı ve Finişi Chagla Food&Drink önünde yapılacak. Etabın tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 15.00’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.

 

Kayıt işlemleri tamamlandı

Sınıf 1, Sınıf 2, ve Sınıf N olmak üzere 3 sınıfta toplam 10 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta keyifli bir birincilik mücadelesi yaşanacak. Sezonun final yarışı olmasından dolayı şampiyonu da belirleyecek yarışta 5 ekip şampiyonluk mücadelesi verecek. 49 puanla Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisinin lider durumda bulunduğu şampiyonada Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi ikinci sırada, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi ise üçüncü sırada bulunuyor. Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisinin yeni aldıkları Volkswagen Polo R5 ile katılacağı yarışta şampiyonluk ihtimalleri bulunuyor. Yeni aldığı Volkswagen Polo R5 ile Fikri Macila-Harun Çakır ikilisinin de etaplara döneceği yarışta genç pilot Hasan Macila da Halil Mulla ile birlikte öncü araç görevini Ford Fiesta R2 ile yapacak.

 

Kayıt Listesi:

 

No

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Selen BİLGİMER

Çeçilya BİLGİMER

Mitsubishi Lancer EVO6

1

2

2

Ahmet ÖZERDEM

Kani AVKIRAN

Mitsubishi Lancer EVO9

1

3

3

Sadık BİLGİMER

Buse BİLGİMER

Mitsubishi Lancer EVO4

1

4

4

Zeki DEMİRDEŞ

Barış Kalfaoğlu

Skoda Fabia R5

2

5

5

Cevdet ALPTÜRK

Mehmet ÇAĞLA

Volkswagen Polo R5

2

6

6

Çağkan BOZALANLAR

Erdaş UÇANER

Ford Fiesta S2000

2

7

7

Fikri MACİLA

Harun ÇAKIR

Volkswagen Polo R5

2

8

8

Mehmet ÇOCUK

Hüseyin ÇOCUK

Skoda Fabia R5

2

9

9

Edim MACİLA

Güner ŞEVKETOĞLU

Ford Fiesta R5

2

10

10

Hüseyin YARKINER

Hasan KARLITAŞ

Mitsubishi Lancer EVO7

N

0

0

Halil Mulla

Hasan MACİLA

Ford Fiesta R2

0

 

14/11/2024 18:49
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TAGS: Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası
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