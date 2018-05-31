Sami Hamidi: Cem Yılmaz en istikrarlı öğrencim

Komedyen Cem Yılmaz ve son birkaç aydır birlikte çalıştığı Vücüt Geliştirme Şampiyonu, Spor Eğitmeni Kıbrıslı Türk Sami Hamidi bir dergiye röportaj verdi.

Birlikte çalıştığı Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerle fitness camiasında sıkça adından söz ettiren Sami Hamidi, Men's Fitness dergisine kapak oldu. Hamidi'ye Cem Yılmaz da eşlik etti. Hamidi, “Cem Yılmaz iradesi en kuvvetli, asla pes etmeyen ender danışanlarımdan biri” dedi

Cem Yılmaz nasıl bir öğrenci?

Cem Yılmaz kişisel antrenörlük kariyerimde çalışmış olduğum en istikrarlı, iradesi en kuvvetli, asla pes etmeyen, sonuç için mücadele vermekten ve savaşmaktan korkmayan ender danışanlarımdan biridir. Onun gibi biriyle çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onun bu şekilde bir sonuç almasına şaşırıp bana “Nasıl olur!” diyenlere de hep şunu söylerim: “Bu kadar hırslı ve çalışkan bir kişi olmasa neden bütün Türkiye onu tanısın ki…”

Cem Bey, Sami nasıl bir hoca?

Disiplinli, hayal satmıyor, dürüst, çalışkan bir hoca. Sosyal yanı da kuvvetli. Esprili. Antrenmanlar çok neşeli geçer!

Siz Sami ile çalışmaya başladıktan sonra hem zayıfladınız hem de vücudunuz forma girdi, hedefiniz nedir?

Film yazarken farkında olmadan çok sağlıksız besleniyoruz. Son dönemeçte bu limitte bir kilo oldu, artık o kiloya dönmeme üzerine çalışıyoruz… Samimi söylüyorum, sanılanın aksine çok zor bir şey değil. Evet, kolay değil ama çok zor hiç değil.

Altı ay önceki Cem Yılmaz ile bugünkü Cem Yılmaz'ı karşılaştırır mısınız?

Daha sağlıklıyım. Biraz daha hareketli oluyorsunuz ve mutlu tabii.