Sami Hamidi, Murat Boz'la Aynı Filmde

Kıbrıs'lı fitness eğitmeni Sami Hamidi, Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrolünü paylaştığı "Öldür Beni Sevgilim" isimli filimde rol aldı.

Film Hakkında:

Milli Piyango’dan çıkan para bir evliliği kurtarabilir mi? Artık heyecanı bitmiş bir evliliği milli piyangodan çıkan para kurtarabilir mi? Yoksa bu para o evliliğin sonu mu olur? Demet ve Okan bu eğlenceli komedide işte bu sorunun cevabını öğrenecek. Macera ve komedinin yanyana ele alındığı Öldür Beni Sevgilim, sinema severlere aşk, heyecan, aksiyon ve kahkaha dolu anları aynı anda yaşatmayı hedefliyor. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan’ın paylaştığı, senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez’in oturduğu Öldür Benim Sevgilim 1 Mart’ta sinemalarda. Oyuncular: Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek, Ali Yoğurtçuoğlu Yönetmen: Şenol Sönmez Senaryo: Murat Dişli Yapımcı: Necati Akpınar