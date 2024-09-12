Sami Özuslu: Okullar Pazartesi Nasıl Açılacak?

CTP Milletvekili Sami Özuslu, okulların açılmasına günler kala eğitim sistemindeki büyük eksiklikleri ve aksaklıkları eleştirdi. Özuslu, Eğitim Bakanlığı'nın yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığını belirterek, birçok okulda bina güvenliği, öğretmen yetersizliği ve eğitim materyali eksikliğinin öğrencileri ve eğitimcileri tehlikeye attığını vurguladı.

Özuslu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun basına yansıyan açıklamalarına rağmen, durumun beklenenden çok daha vahim olduğunu söyledi. "16 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor, ancak ilköğretimde en az 20, orta ve mesleki teknik eğitimde ise 13 okulda inşaat çalışmaları henüz tamamlanmamış durumda. Depreme dayanıksız okul binalarının sayısı ise çok daha fazla" dedi.

Özuslu, prefabrik sınıfların hala monte edilmediğine ve Eğitim Bakanlığı’nın okullara yeterli öğretmen kadrosunu sağlayamadığına dikkat çekerek, "KTOEÖS'e göre orta ve mesleki teknik eğitimde en az 100 öğretmen eksik. Ders kitaplarının bile tam anlamıyla okullara ulaşmadığı bir ortamda eğitimin sağlıklı başlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Sorunlu binalarda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliği tehlikede. Eğitim yılı açılmadan önce gereken önlemler acilen alınmalı" diyerek hükümete çağrıda bulundu.