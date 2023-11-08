Sami ve CTP takıntı nedenim

Son zamanlarda her zaman övdüğüm Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Meclis performanslarını yeriyorum. Yeni vekillerin sırf konuşma yapmış olmak için kürsüye çıkmalarını, ortaya bir sürü rakam fırlatıp, iktidara kendini sempatik göstermek için platform verdikleri için eleştiriyorum. Ama bugün farklı olacak.

Dünkü meclis oturumunda, en yeni vekil Sami Özuslu’nun performansı müthişti bence.

Bu bir meslektaş güzellemesi değil, gerçek anlamada arzu ettiğimiz ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bir muhalefet türünün takdiridir.

Sami Özuslu okul kitaplarında yapılan değişikliklerle ilgili velilerin ve bazı çevrelerin tepkisini ete kemiğe büründürdü. Birçoğumuzun tam manasıyla anlamadığı, ne olduğunu net bir şekilde kestiremediği konuya ciddi bir açıklık getirdi. Bununla kalmadı ilgili bakanın üzerine sahne ışıkları çevirdi ve yanıt istedi. Hem de herkes izlerken.

Sami CTP’li vekillerin en yenisi. Tam bir araştırmacı gazeteci gibi konuya dalmış. Okul kitapları ile ilgili her açıyı değerlendirmiş. Deliller toplamış, ilgili taraflarla konuşmuş. Onunla kalmamış kitaplar içerisindeki her anomaliyi tek tek doküman oluşturmuş. Halkın ‘bu okul kitapları ile ilgili yaygara nedir’ sorusunu yanıtlamış ve yanıt istemiştir. Bu işe bir buçuk ayını ayırdığını da söyledi.

Milletvekilinin, özellikle muhalefet milletvekilinin görevi de bu değil de nedir?

Hep CTP vekillerinin konuşmalarını çok beğendiğimi ve diğer parti vekillerine kıyasla derslerine iyi çalışarak kürsüye çıktıklarını söylemişimdir ancak bu dönem özellikle yeni jenerasyon vekillerin, ellerine aldıkları birtakım rakamlar ya da bazı raporlarla kürsüye çıktıklarını ve kimsenin anlamadığı konuşmalar yaptıklarını görüp üzülüyordum.

Dünkü oturumda Sami Özuslu’nun konuşmasının son derece anlaşılır, azami derecede etkili ve muhalefet bağlamında olağanüstü bir konuşma olduğunu tekrar etmeye değer bulduğumu söylemeliyim. Çünkü yanıt vermek için kürsüye gelmek zorunda kalan Milli Eğitim Bakanı’nın terlediğini gözlerimizle gördük. İşte böyle olunca muhalefetin kıymeti ve önemi anlaşılır. Yoksa ortaya bir ton rakam fırlatıp, sonra da kürsüye çıkanın anlaşılmayan konuşmaya anlaşılır bir yanıt vererek, terlemek yerine popülarite artırması muhalefet bağlamında neye yarar? Ya da bazı sivil toplum örgütlerinin raporlarını kürsüde okuyarak iktidarı sarsacağını düşünmek naiflik değil de nedir? Veyahut önceden hazırladığı bir konuşmayı, kişisel şikayetlerle doldurarak, dilekçe komitesine gitmesi gerekenleri konuşmanızın temeli yapmak yoluyla hükümeti devireceğini düşünmek nasıl bir siyasettir bilemedim.

Bu yazılarımı okuyanlar CTP ile ilgili bir garezim ve bunu CTP’ye yönelik bir saldırı olarak algılayabilirler. Yanlış olur.

Mesleğimin KKTC’deki ilk yılları meclis muhabirliği yaparak geçti. Ben mecliste Meclis Muhabiri olarak dirsek çürütürken şimdiki vekillerden biri var mıydı, sanmıyorum. O yüzden en eskisi benim diyebilirim. Sami Özuslu’yu saymazsak tabi. Meclisi izlemek, konuşmaları takip etmek, olanı biteni oradan görmek en büyük mesleki keyiflerim arasındadır. En güzel kısmı da CTP’li vekillerin kürsüye çıkmasıydı. Bugünlerde CTP’li genç vekillere takmış gibi görünmemin nedeni ise bu keyfimin erozyona uğruyor endişesidir.