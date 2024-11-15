Şampiyon Aksunlar-Devecioğlu

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü

dolayısıyla etkinlik organize etti.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlik ikili kategoride

yapıldı.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda yapılan “Cumhuriyet Kupası”na toplamda 7 takım katıldı.

Sabah 9.30’da başlayan maçlar 16.00’da oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Final karşılaşmaları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalya ve kupaları Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket Songur ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Ödül töreninde ayrıca maçlarda görev yapan hakemlere de anı plaketleri başkan Şevket Songur tarafından takdim edildi.

Oynanan maçlar sonunda ilk 3 derece şöyle oluştu

1- Ak Tekno (Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu)

2- Bekiroğulları (Ahmet Yeşil, Uğur Kaya)

3- Akdeniz Spor Birliği (Doğukan Doğu, Fikret Koreli)