Şampiyon Çetinkaya Kadınları

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Merhum Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası'nda şampiyon penaltı atışları sonrasında Çetinkaya oldu.

Gönyeli Spor Kulübü Kadın futbol takım kaptanlığı yapan Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca anısına 6.'sı düzenlenen turnuvada Çetinkaya kadın futbol takımı şampiyon oldu. İki gün boyunca gerçekleştirilen turnuvada ligde mücadele eden Çetinkaya, Küçük Kaymaklı, Mağusa Spor Akademisi, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Limasol karması olmak üzere dört takım katıldı.



Turnuvanın ilk gününde tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlarda alınan sonuçlardan sonra 9 puan toplayan Mağusa Spor Akademisi namağlup lider, Çetinkaya 6 puanla ikinci, Küçük Kaymaklı 3 puanla üçüncü, nagalip Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması 4. oldu. Turnuvada en fazla puan toplayan Mağusa Spor Akademisi ile Çetinkaya finalde, Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması üçüncülük maçında karşılaştı. Küçük Kaymaklı kadın futbol takımı sahaya çıkmayınca Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Final karşılaşması ise nefesleri keserken, Çetinkaya ile Mağusa Spor Akademisi arasındaki maçın normal süresi 3-3 beraberlikle tamamlandı. Maçı penaltı vuruşları sonunda 4-2 kazanan Çetinkaya turnuva şampiyonu oldu.

Turnuvanın enlerinde, "En iyi kaptan Çetinkaya’dan Özge Yılmazoğulları, en iyi kaleci Mağusa Spor Akademisi’nden Şefika Evlat, en centilmen oyuncu Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı karması’ndan Halide Köftecioğlu, gol kraliçesi 4 golle Mağusa Spor Akademisi’nden Şerif Ogan" oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa ve madalyaları, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Merhum Fatma Amca’nın ailesi tarafından takdim edildi.







25/09/2019 08:46