Şampiyon IM Hüseyin Can Ağdelen ödülünü aldı
2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Ödül töreni yapıldı.
12/10/2024
2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Ödül töreni yapıldı.
Deniz Plaza Sponsorluğunda düzenlenen 2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Ödül töreni Lefkoşa Deniz Plaza'da yapıldı.
Ödül kazanan sporcular
Şampiyon IM Hüseyin Can Ağdelen
2. FM Yamaç Samani
3. Emre Şeb
4. Tuğra İstillozlu
5. Furkan Yurtal
6. Ahmet Paşa
7. Bertuğ İlgililer
8. Eylül Güneş
9. Gökhan Şeker
10. Mücahit Sazlık