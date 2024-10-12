Şampiyon IM Hüseyin Can Ağdelen ödülünü aldı

2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Ödül töreni yapıldı.

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12/10/2024

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Şampiyon IM Hüseyin Can Ağdelen ödülünü aldı

2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Ödül töreni yapıldı.

Deniz Plaza Sponsorluğunda düzenlenen 2024 M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası Ödül töreni Lefkoşa Deniz Plaza'da yapıldı.

Ödül kazanan sporcular 

Şampiyon IM Hüseyin Can Ağdelen 
2. FM Yamaç Samani
3. Emre Şeb 
4. Tuğra İstillozlu 
5. Furkan Yurtal 
6. Ahmet Paşa 
7. Bertuğ İlgililer 
8. Eylül Güneş 
9. Gökhan Şeker 
10. Mücahit Sazlık

12/10/2024 09:55
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