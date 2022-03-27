Şampiyon Lapta Birinci Lig'e yükseldi

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grupta Lapta ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğuna ulaşarak AKSA Birinci Lig'e yükseldi.

Ortaköy deplasmanında geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başaran kırmızı yeşilliler 38 puana yükseldi. Takipçisi Yılmazköy'ün Denizli deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkaran Lapta şampiyonluk sevinci yaşadı. Dün Yenierenköy'ün şampiyonluğundan sonra Lapta da hedefe ulaşarak Birinci Lig vizesi alan ikinci takım oldu.

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grupta günün sonuçları şöyle:

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grupta puan durumu şöyle:

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27/03/2022 14:16