Şampiyon Melek Hayal Gençalioğlu Anı Yarışı yarın yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği, genç sporcu Hayal Gençalioğlu’nun anısına özel bir yarış düzenliyor. "Hayal Gençalioğlu 1. Anı Yarışı", 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 09:00'da Tuzla Karting Yanı'nda gerçekleşecek.

Yarışın ana sponsorluğunu Lastikmar üstlenirken, etkinlik, "Şampiyonlar Ölmez" ve "İsias Ortak Davamız" sloganlarıyla düzenleniyor.

Hayal’in hatırasını yaşatmak ve sporseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyon, hem offroad camiası hem de bölge halkı için önemli bir etkinlik olacak.

Katılım ve detaylı bilgi için Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği’nin sosyal medya hesapları takip edilebilir.