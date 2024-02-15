Şampiyon Melek Selin Karakaya ansına satranç turnuvası gerçekleştiriliyor

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melek Selin Karakaya adına düzenlenen "Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” bugün başladı.

ÖZDOĞAN

Turnuvanın açılışında konuşan turnuva antrenörü Abdullah Özdoğan, Selinin pes etmeyen, azimli kişiliğini anlatarak, bundan sonra da tek yumruk halinde mücadele edileceğini söyledi.

TAŞKIN

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın da, kendilerine düşenin bu tür organizasyonlarla Şampiyon Meleklerin ismini yaşatmak olduğunu ifade etti.

KARAKAYA

Selin Karakaya’nın annesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Selin’in ve tüm Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak için tek yumruk halinde mücadelelerini sürdürdüklerini hatırlatarak, ailesi olarak Şampiyon Meleklerin adını ve anılarını yaşatmak için söz verdiklerini kaydetti.

Karakaya, Şampiyon Melekler’in asla pes etmez, yorulmaz kişiliklerine değinerek, kendilerinin de son nefeslerine kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

TATAR

Turnuvanın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, hayatın mücadele hamleleriyle dolu olduğunu, 1 yıl önce de yaşanan bir hamleyle Şampiyon Meleklerin ailelerinden koparıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu hamlenin asla kabul edilemeyeceğinin ve İsias’ın herkesin ortak davası olduğunun altını çizdi.

Tatar, adalet mücadelesinin her zaman ileriye taşınacağını ve adaletin yerini bulacağını vurguladı. Ersin Tatar daha sonra ilk açılış hamlesini yaptı ve gençler turnuvaya başladı.

Arkın Palm Beach Hotel’de 4 gün boyunca, dört kategoride gerçekleştirilecek turnuvada yaklaşık 170 öğrenci katılarak, kıyasıya mücadele ediyor.