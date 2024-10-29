Şampiyon Melek Serin’in annesi Pervin Aksoy: Olası kastla mahkum olacaksınız

İsias Otel davasında, otelin yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporunda tüm sanıkların kusurlu bulunmasının ardından bir paylaşım yapan Pervin Aksoy, “Olası kastla mahkum olacaksınız” ifadelerini kullandı.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den Serin’in annesi Pervin Aksoy, bilirkişi raporunda sanıkların tamamının kusurlu olduğunu ortaya koyulmasının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.

Aksoy, “Boşuna bağırmıyoruz, olası kastla mahkum olacaksınız. Geliyor, adalet öyle bir geliyor ki, tüm ahlaksızlara ibret olacak” diyerek adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Aksoy, “Yeter, 50 bin insanı öldürdünüz; artık dört duvar arasında ölümü bekleme sırası sizde” şeklinde konuştu.

Boşuna bağırmıyoruz, olası kastla mahkum olacaksınız. Geliyor, adalet öyle bir geliyor ki, tüm ahlaksızlara ibret olacak. Artık gün yüzü görmeyecek,masumları öldüremeyeceksiniz.Yeter 50 bin insanı öldürdünüz, artık dört duvar arasında ölümü bekleme sırası sizde”