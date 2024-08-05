Şampiyon Melekler Anısına Sosyal Sorumluluk Projesi

Bazı özlemlerin tarifi olamaz. Ne kelimeler yeter, ne yürekler dayanır, ne de susmak kapatıyor kaybettiklerimizin yerini. Büyük bir belirsizlik olur insanın içinde. Büyük acılar yaşanır. Neye ya da kime sarılsan keşke son bir kere daha sarılsam dediğimiz insanların yerini kimse tutamaz.

Voleybol şampiyonasına katılmak için Adıyaman’da bulunan voleybol takımlarımız 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak bilinen depremde kaldıkları İsias Otel'in yıkılmasıyla hayatlarını kaybetmişlerdi. O günden sonra onlar KKTC halkının kahramanları, Şampiyon Melekleri oldular.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği ülkemizde kurulduğu günden beri birçok sosyal ve kültürel etkinliklere imza atan bir kulübümüz. Bu kulübümüz Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte tasarlanan iki çeşmenin yapımını üstlendi. Kantara Meydanı ile Mersinlik Boğazına inşa edilen bu iki çeşmenin tüm giderleri kulüp tarafından karşılanmıştır. Yer konusunda kulübe destek olan Orman Dairesi Müdürlüğü ile bu tip sosyal işlerde yardımını hiçbir zaman esirgemeyen İskele Belediyesi’nin de katkıları çok olmuştur.

Su hayattır. Hayat verecek bu iki çeşmenin hizmete girmesiyle Şampiyon Meleklerimizin her zaman anılacağı düşünülmektedir.

9 Ağustos Cuma günü saat 18:30'da halkımızın davet edildiği Kantara Meydanındaki çeşmelerin açılışını İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu yapacak.