Başbakanlık ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında Gazimağusa, Yeniboğaziçi, Ulukışla, Vadili, Dörtyol ve Atlılar “Şampiyon Melekler" Anıt Mezarlarının yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokole Başbakan Ünal Üstel ve KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer imza koydu.

Protokol; 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan büyük depremde hayatlarını kaybeden “Şampiyon Voleybolcu Öğrenciler”imizin Gazimağusa’da, Yeniboğaziçi’nde, Ulukışla’da, Dörtyol’da, Vadili’de ve Atlılar’da anıt mezarlarının, hazırlanan proje ve şartnamelere uygun ve ailelerin hassasiyetlerini göz önünde tutarak en kısa sürede inşa edilebilmesi amacı ile Başbakanlık ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin işbirliği yapmasını amaçlıyor.

Protokol çerçevesinde ayrıca kamu okul ve hastanelerin güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasında uygulanacak yöntemler hakkındaki "Kanun Gücünde Kararname” çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi tarafından hazırlanacak keşif metraja dayalı ihale bedeli kadar kaynak bu amaçla bloke edilecek.

Anıt mezar yerlerinin teslimi ve projenin uygulanması için gerekli tüm izinler ile alt yapı sağlanacak.Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri koordinasyonunda oluşacak “Şampiyon Melekler Anıt Mezarlar İnşaatı İzleme ve kontrol Komisyonu” tarafından onaylanan hak edişler ile ilgili müteahhide geciktirilmeden ödenecek.

Yürütülecek anıt mezar inşaatları faaliyetlerini en iyi şekilde ve en kısa sürede yapabilecek sınıf karnesi uygun müteahhitler ve/veya müteahhitler bulunup işe en geç 3 iş günü içerisinde başlanacak. Şampiyon Melekler Anıt mezarları inşaatı izleme ve kontrol komisyonunun düzenli çalışması koordine edilip yönetilecek.

Şantiye alanlarında gerekli “İş sağlığı ve Güvenliği" tedbirlerinin uygulanması sağlanacak.