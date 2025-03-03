Şampiyon Melekler Anıt Projesi'nde vize aşamasına gelindi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri” yarışmasının jüri üyeleri ve projeyi kazanan ekip, anıt projesinin vize aşamasına geçmesi için onay verdi.

KTMMOB’den yapılan açıklamada, KTMMOB ofisinde gerçekleştirilen toplantıda, sözleşme gereği idare adına anıt projesinin bir sonraki aşamaya geçişinin onaylandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, projelerin KTMMOB’ye bağlı odalarda vizelenmesinin ardından, mart ayı içerisinde Başbakanlık Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’na gönderileceği ve ihalelerinin gerçekleşeceği belirtildi.

Toplantıya, KTMMOB 55. Dönem Genel Başkanı ve Danışman Jüri Üyesi Tunç Adanır, Jüri Başkanı Burhan Atun, Asli Jüri Üyeleri Abide Başman Eryaşar, Ali Öznur, Arkın Şansalan, Resmiye Alpar Atun, Ruzen Atakan ile Raportör Nezire Özgece katıldı. Yarışmayı kazanan projeyi hazırlayan ekipten Mimar Erhan Afşaroğlu, Mimar Şelay Aykılıç, İnşaat Mühendisi Ulaş Yetkili, Elektrik Mühendisi Ahmet Dağbaşı ve Makina Mühendisi Çağan Oyaltan da toplantıda yer aldı.