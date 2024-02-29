Şampiyon Melekler Anıtı ödül töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) , Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen, “”Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın ödül töreni ve kolokyumu yapıldı.

Gazimağusa’da Bandabulya’da yer alan ödül töreninde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 13 ay önce canlarını, en sevdiklerini katil bir binaya kaybettiklerini vurgulayarak, 13 ay önce ‘Ṣampiyon Melekleri’ sonsuza dek yaşatacaklarına söz verdiklerini anımsattı.

‘Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak için her gün mücadele verdiklerini ifade eden Karakaya, 11 eserin katıldığı yarışmada herkesin tek yürek olduğunu kaydetti.

Her eserin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Karakaya, verdikleri sözü tutmaya devam edeceklerini savaşlarının ve mücadelelerinin bitmediğini vurguladı.

Karakaya, her gece sosyal medyadan “susma unutma ve affetme” dediklerini ifade ederek ‘Ṣampiyon Melekler’ için adalet arayışlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da projenin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, son dönemlerde yapılan proje yarışmalarında en yüksek katılımın bu yarışmaya olduğuna dikkat çekti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr.Süleyman Uluçay da yarışmada yer alan 11 projeyi tek tek gördüğünü ve her birinin de kayıplarla ilgili duyguları en iyi şekilde yansıttığını ifade etti.

Uluçay, söz konusu proje olmak üzere derneğin yürüttüğü okul ve spor tesisleri projeleri ile de şampiyon meleklerin sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

Başkan Uluçay,Kıbrıs Türk halkının yaşadığı bu acıyı asla unutmayacağını ve şampiyon meleklerin adlarını ve anılarını gerek eğitim gerekse böylesi projelerde yaşatılmaya devam edeceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’i temsilen konuşan Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy da 6 Şubat tarihinden itibaren mücadelenin devam ettiğini kaydederek dava sürecinde sonuna kadar ailelerin yanında olduklarını ve ilgili şahısların en yüksek derecede ceza alana kadar mücadelelinin süreceğini vurguladı.

‘Şampiyon Melekleri’ ilelebet yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Güçlüsoy, depremi 6 Şubat tarihinden itibaren 13 aydır aralıksız yaşadıklarını ve hissettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından projede derece alanlara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni kolokyum ile son buldu.

BRT