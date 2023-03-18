Şampiyon Melekler Derneği Kuruldu, Başkan Ruşen Karakaya

KKTC'yi temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depremde hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin isimlerini yaşatmak ve sorumlulardan hesap sormak amacıyla Şampiyon Melekler Derneği kuruldu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, 17 Mart’ta yapılan genel kurul toplantısında, derneğin başkanlığına Ruşen Yücesoylu Karakaya getirildi.

Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.

Dernek Yönetim Kurulu:

1. Ruşen Yücesoylu Karakaya (Başkan)

2. Osman Akın (Genel Sekreter)

3. Şenay Atakan Konuklu (Mali Sekreter)

4. Afet Aktuğralı (Faal üye)

5. Sena Bundak Topukçuoğlu (Faal üye)

6. Çiğdem Sabancı (Faal üye)

7. Nafi Çetintaş (Faal üye)

8. Caner Kalaycı (Faal üye)

9. Mehmet Akif Bilgen (Faal üye)

10. Can Ahmet Yeniçeri (Faal üye)

11. Pembe Yakula (Faal üye)

12. Mehmet Çetiner (Faal üye)

13. Mustafa Altak (Faal üye)

14. Mehmet Tülek (Faal üye)

15. Meriç İçme (Faal üye)

16. Abdullah İş (Faal üye)

17. Ramadan Arkar (Faal üye)

18. Recep Kılıç (Faal üye)

19. Pervin Aksoy İpekçioğlu (Faal üye)

20. Rasim Balcı (Faal üye)

21. Tayip Özberkman (Faal üye)

22. Ozan Dağlı (Faal üye)

23. Feriha Yiğittürk (Faal üye)

24. Sibel Kumsal (Faal üye)

25. Yoksuli Çevik (Faal üye)

26. Fatma Karasel (Faal üye)

27. Murat Ekiz (Faal üye)

28. Hülya Fırat Kılıç (Yedek üye)

29. Ayşe Akın (Yedek üye)

30. Deniz Çetiner (Yedek üye)

Denetleme Kurulu:

1. Mehmet Sabancı (Başkan)

2. Enver Karakaya

3. İhsan Nurluöz

4. Meltem Ekiz (Yedek üye)

Disiplin Kurulu

1. Sertaç İpekçioğlu (Başkan)

2. Yaşar Kemal Gençalioğlu

3. Gaye Astan Çoban

4. Esra Özberkman (Yedek üye)

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18/03/2023 13:57