'Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü Ulusal Mimari Yarışması”nın protokolü imzalandı

Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak için yapılacak eğitim kampüsünün mimari yarışmasının protokolü bugün imzalandı.

“Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü Ulusal Mimarı Yarışması Protokolü”, Milli Eğitim Bakanlığı, KTMMOB ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavışoğlu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ın imzaladığı protokole, Başbakan Ünal Üstel de şahit olarak imza attı.

Dernekte gerçekleştirilen protokol töreninde İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu.

-Karakaya

İmza töreni öncesinde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Şampiyon Melekler’imizi öldürdüler, onların adaleti için hep birlikte mücadele ediyoruz.” diyerek başladığı konuşmasında, salonda bulunan herkesin verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olduğunu ifade etti

Karakaya, Şampiyon Melekler’e öncelikle adalet sağlamak, sonrasında da adlarını ve anılarını yaşatmak için söz verdiklerini belirterek, 19 aydır yılmadan hep birlikte mücadele ettiklerini, gelinen noktada Gazimağusa’ya bir eğitim kompleksi yapmanın ilk adımını protokolle bugün attıklarını söyledi.

Karakaya, “Her anımızda onlar var, Her şeyi onlar için yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz, Mücadelemizi hep birlikte son noktaya kadar sürdüreceğiz, gerçek adalet sağlanacak. Onların adları, anıları Kıbrıs’ta ve tüm dünyada yaşayacak. Onlara söz verdik. Onlar bizi hak ediyorlar. Yanımızda olmaları gerekiyordu fakat bizden alındılar. Sözümüzü sonuna kadar tutacağız.” dedi

Karakaya mücadelelerine gönülden destek veren başta Başbakan, bakanlar ve KTMMOB olmak üzere herkese teşekkür etti

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Şampiyon Melekler ile ilgili birlik ve beraberliğin ilk günden beri devam ettiğini belirtti.

6 Şubat depreminden sonra kendilerini en çok teselli eden konunun birlik ve beraberliğin çok güçlü devam etmesi olduğunu kaydeden Uluçay, Başbakan Ünal Üstel’e özellikle bu konuda teşekkür etti

Uluçay, söz verilen konulardan birinin daha bugün gerçekleştiriliyor olması ve ilk günden beri yaptığı önderlik nedeniyle de Başbakan Üstel’e teşekkür etti.

-Aysal

KTMMOB Başkanı Seran Aysal da, bugün çok büyük bir sorumluluk için imza atacaklarını belirterek, eğitim kampüsü protokolünün partiler üstü ve siyaset üstü, devletin üstlendiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Şampiyon Melekler ile ilgili süreçlere hükümetin ve muhalefetin sahip çıkmasının, projelerin hayat bulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Aysal bugün ulusal mimari proje yarışmasıyla Şampiyon Melekler için tahsis edilen araziye yapılacak okul kampüsüyle ilgili protokol imzalayacaklarını ve önemli bir sürece gireceklerini söyledi.

Şampiyon Melekler’in anılarıyla da her gün topluma bir ders verdiğini söyleyen Aysal, birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlattıklarını, deprem gerçeğini öğrettiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okulların güçlendirilmesine de vesile olduklarını söyledi.

Aysal girdikleri süreçten Başbakan ve bakanların katkılarıyla alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin koyduğu hedefe hep birlikte ulaşacaklarını vurguladı.

Aysal, “Bunlar bizim toplumsal sorumluluğumuzdur. Ne gerekirse toplumsal sorumluluğumuzu en sonuna kadar yerine getireceğiz” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, yaşanılan acıda halka “çocuklarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız” sözünü verdiklerini o sözün gereği olarak bugün bir masada Şampiyon Melekler için eğitim kampüsü yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Üstel, 6 Şubat’ta Türkiye’de asrın felaketinin yaşandığını, bu felakette KKTC’nin de Şampiyon Melekler’ini yitirdiğini belirterek, depremde ölenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Üstel, depremin yaşandığı 04.15’ten itibaren çocuklara ulaşmak için büyük çaba sarf ettiklerini ve seferberlik örneği gösterdiklerini, bütün kesimlerle birlik beraberlik içerisinde çocukları, öğretmen ve velilerin naaşlarını ülkeye getirdiklerini, şehitlik mertebesine ulaştırdıklarını belirtti.

Kamuoyuna, Şampiyon Melekler’i unutmayacakları ve unutturmayacakları yönünde söz verdiklerini söyleyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1960-1974 arasında gösterdiği dayanışma, birlik ve beraberliği burada bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Şampiyon Melekler ile ilgili hukuk sürecinin devam ettiğine işaret eden Başbakan Üstel, Adıyaman’daki hukuk sürecini birlik ve beraberlik içerisinde takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Üstel, hukuk sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini söyleyerek, adalet tecelli edene kadar hukuk sürecini gözleyeceklerini belirtti.

Ülkeyi ziyaret eden Türkiye’nin üst kademe yöneticilerine de konuyu zaman zaman aktardıklarını vurgulayan Üstel, “Bu konularda ne kadar hassas olduğumuzu, adaletin bir an önce tecelli etmesini beklediğimizi kendilerine aktardık. Hatta geçen hafta ülkeyi ziyaret eden Cevdet Yılmaz da kendi ağzından bu konuyu ifade etmiştir.” dedi.

Süreci yakından takip edeceklerini yineleyen Üstel, bir yandan da ülkede çocuklar için önce anıt, sonra da eğitim kompleksi olmak üzere anılarının yaşatılması için güzel eserler yapacaklarını ifade etti.

Üstel, kompleksi birlik ve beraberlik içerisinde süratli bir şekilde ülkeye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.