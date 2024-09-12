'Şampiyon Melekler için anlamlı etkinlik

ads ads ads ads
12/09/2024

ads
'Şampiyon Melekler için anlamlı etkinlik

14 Eylül Cumartesi Günü Gazimağusa'da 'Şampiyon Melekler Kan Bağışı' etkinliği düzenlenecek. Gazimağusa'da MAGEM’de saat 14.00-19.00 Saatleri arasında yer alacak ve Kızılay ile birlikte organize edilen etkinlikte Şampiyon Meleklerin anısına gönüllü vatandaşlar kan verebilecek

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, her adımda yanlarında olan duyarlı halkı, bir kez daha anlamlı bir etkinlikte yanlarında görmek istediklerini söyledi.

12/09/2024 19:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ’Şampiyon Melekler için anlamlı etkinlik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.