Şampiyon Melekler için BRT bünyesinde 'Şampiyonlara Ağıt' isimli parça ve klip hazırlanıyor

6 Şubat depreminde yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerin anısı, BRT bünyesinde hazırlanan “Şampiyonlara Ağıt” parçasıyla bir kez daha hayat bulacak.

Sözlerini Bülent Fevzioğlu’nun yazdığı, müziğini Cemal Özgürsel’in yaptığı, “Şampiyonlara Ağıt” adlı parçaya BRT bünyesinde klip çekiliyor. Yapımcılığını Muhittin Yangın’ın yaptığı çalışmanın görüntü yönetmenliğini Suad Suiçmez, kurgusunu ise Mürüde Emiroğluları yaptı.

Bir Kazım Özalp Projesi olan çalışmaya ülkemizin sevilen sanatçıları Arif Edizer, Muhittin Yangın, Hüseyin Yücelten, İpek Amber ve Nazım Ced de sesleri ile katkı koydu.

Stüdyo Kazım Özalp’da kaydedilen parça Şampiyon Meleklerimiz'in kaybının birinci yıldönümü olan 6 Şubat Salı günü BRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.