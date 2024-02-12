Şampiyon Melekler İzmir’de anıldı

Voleybol şampiyonası için gittikleri Adıyaman'da meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel'in yıkılması nedeniyle hayatını kaybeden Şampiyon Melekler İzmir’de gerçekleştirilen bir oratoryo ile anıldı.

Yalı Dans Derneği tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş, basın mensupları ve KKTC İzmir Başkonsolosluğu yetkilileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yalı Dans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Bakır, depremin yarattığı acının büyüklüğüne vurgu yaparak, yaşanan kayıpların kolay kolay unutulamayacağını ifade etti.

Konuşmasına devam eden Bakır, "Deprem sadece binaları değil, yüreğimizi de vurdu. Gencecik 35 fidanı elimizden aldı. Bu salonda pek çok okul etkinliği, anma törenleri yaptık, hiçbiri bu kadar zor değildi, hiçbirinde kelimeler bu kadar ağır olmadı” dedi.

Bakır, “Kardeş ülkemizin kardeş derneği olan Şampiyon Melekler, misafirdiler, sporcuydular, en önemlisi çocuktular. 35 can, 35 melek, bugün aramızda yoklar. 53 bin insanımızla beraber cennete ulaştılar, onlar artık hep yüreklerde. Ne mutlu onlara sahip çıkan dernekleri, devletleri, aileleri var. Biz de bu kahraman çocuklarımızı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Bakır’ın konuşmasının ardından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya’nın gönderdiği bir video mesaj da yayımlandı.

Karakaya mesajında “Biz canlarımızı 6 Şubat 2023 depremi yüzünden kaybetmedik, onları katil bir binanın sadece 10 saniye içerisinde yıkılması sonucu kaybettik” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği çocuklarımızın, canlarımızın adaletini sağlamak için son nefesine kadar mücadele edecek ailelerden oluşmaktadır. Biz aynı zamanda çocuklarımızın, en sevdiklerimizin anılarını yaşatmak için eğitim odaklı projelerle onları yaşatacağız” dedi.

Karakaya dernek tarafından şimdiye kadar 105 çocuğa burs sağlandığını duyurdu.

Etkinliğe katılan KKTC İzmir Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Alpbuğra Bahadır Gültekin ise genç sporcuların defnedilişlerinin birinci yıl dönümüne işaret ederek, “Şampiyon Meleklerimizi kalbimize gömeli tam bir yıl oldu. Hiçbir konuşma bu acıyı tarif edemez ve hiçbir söz bu matemin yükünü hafifletemez” dedi.

Gültekin, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde yapılan adalet mücadelesine desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Bu süreçte devlet olarak varlığımızı hissettirmeye, adaletin yerini bulması için kıymetli ailelerimizin yanında durmaya ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bu, Şampiyon Meleklerimize, acılarını içlerine gömerek adalet savaşını sürdüren yaslı ailelere ve diğer tüm yurttaşlarımıza karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Gültekin, konuşmasının sonunda ise Isias Otel’de Şampiyon Melekler ile birlikte yaşamını yitiren tur rehberlerinden Önder Cırık’ı da andı.

"Önder hayatını sevdalısı olduğu Anadolu coğrafyasının yoksul çocuklarına adamıştı. Daha önce hiç deniz görmemiş ilkokul öğrencilerini kısıtlı imkânlarla Şırnak’tan İzmir’e getiriyor, onlara tarihi ve doğayı anlatarak rehberlik ediyor, imkânı olmayan çocuklara ömürleri boyunca unutamayacakları güzel anılar armağan ediyordu. O gece İsias Otel enkazında kalarak yaşamını yitiren rehberler arasında Önder de vardı. Gittiğin yerde çocuklarımıza sahip çıktığını biliyorum Önder" şeklinde konuştu.

Anma programının dinleti bölümünde ise Türk müziği yorumcusu ve eğitmenleri Ümit Bulut ile Pınar Bulut'un sesinden 6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerin kültürünü yansıtan ağıt ve türküler dinlendi. Sanatçılara, bağlamada Ozan Kurgen, nefesli sazlarda Serdar Kastelli, ritim sazda Murat Kas, akordeonda Azer Aliyev ve klavyede Hasan Ali Dağlı eşlik etti.

Ümit Bulut anma programında “Acımızı paylaşarak azaltmaya çalışacağız” dedi.

Etkinlik oratoryoda görev alan öğrencilerin eşliğinde kırmızı karanfiller bıraktığı "unutmadık, unutturmayacağız" videoları ile sona erdi.