Şampiyon Melekler Japonya’da gündem oldu

ads ads ads ads
29/02/2024

ads
Şampiyon Melekler Japonya’da gündem oldu

Şampiyon Meleklerin hikayesi, Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından Asahi Shimbun’a manşet oldu.

Japonya’dan KKTC’ye gelen  gazetenin medya ekibi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Kurucu Üyeler Murat Aktuğralı ve Esra Özberkman ile röportaj yaptı.

Asahi Shimbun, Isıas Dava süreci ve ailelerin görüşlerine geniş ayırdı.

Asahi Shimbun, 1879 tarihinde yayın hayatına başladı.

Tirajı ve etkileşim alanı ile Japonya’nın ikinci büyük gazetesi olarak nitelendiriliyor

29/02/2024 20:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.