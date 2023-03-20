Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2023 sezonuna “Şampiyon Melekler Anı Kupası” organizasyonu ile başladı. Sezonun ilk yarışı olan anı kupasında 25 pilot piste çıktı.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği “Şampiyon Melekler Karting Anı Kupası” 19 Mart 2023 Pazar günü yapıldı. Sezonu şubat ayında kış kupası organizasyonu ile açmak isteyen Karting derneği, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle organizasyonu ertelemişti. Böylece 19 Mart 2023 Pazar günü yapılan organizasyon, depremde yaşamlarını yitiren şampiyon meleklerimiz adına yapıldı. Altı yarış olarak planlanan 2023 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası öncesi hazırlık niteliğinde yapılan yarış Cemsa Sporting Center’de, 1600 metre uzunluğundaki RC6 pist şeklinde yapıldı.

25 pilot piste çıktı

Türkiye’den de 7 pilotun yarışa katılarak destek verdiği, toplamda 25 pilotun piste çıktığı organizasyon serbest antrenmanlar, Sporcu bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanlarla başladı. Ardından sıralama seansı için tüm pilotlar pistte ter döktü. Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışın Pre-Final yarışlarında yağmur etkisini gösterdi ve pilotlar yağmur lastikleriyle zorlu ama bir o kadar da keyifli bir mücadele sergilediler. Herhangi bir aksamanın olmadığı organizasyon final yarışlarının ardından tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlar sonunda Mini kategori Vortex sınıfında Rüzgar Okman birinci, Ateş Karalım ikinci ve Zafer Niyazi üçüncü oldu. Mini kategori Rotax sınıfında ise Doruk Sırnaç birinci, Arslan Birgili ikinci ve Su Karalım üçüncü oldu. Junior kategoride Demir Göksan birinci, Hasan Onalt ikinci ve Rüzgar Miralay üçüncü oldu. Senior kategori birincisi Mustafa Efeefe, ikincisi Halil Kahraman ve üçüncüsü Furkan Arda Batmazoğlu oldu. Masterlerde ise Fuat Paşa birinci, Arkın Şevketoğlu ikinci, Güner Ballı üçüncü oldu. Geleceğin sporcuları olan miniklerde, Rokiee sınıfta piste çıkarak gösteri sürüşü yaptı. Bu sınıfta piste çıkan Mustafa Bağrıaçık ve Aden Birgili seyircilerden alkış aldı

Kayıt gelirleri Şampiyon Melekler için

Yarış öncesi, tüm kayıt gelirlerini Şampiyon Meleklerin isimlerinin yaşatılması için kullanılmasını istediklerini belirten dernek yönetimi, depremde evlatlarını yitiren ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kuran aileler adına Osman Akın’ı piste davet ederek takdim etti. ;Osman Akın ayrıca dereceye girenlere kupalarını takdim etti ve organizasyon sona erdi.

Vortex Mini

1.Rüzgar Okman (7)

2.Ateş Karalım (2)

3.Zafer Niyazi (33)

Rotax Mini

1.Doruk Sırnaç (54)

2.Arslan Birgili (10)

3.Su Karalım (8)

Rokiee

Mustafa Bağrıaçık (5)

Aden Birgili (10)

Junior

1.Demir Göksan (6)

2.Hasan Onalt (10)

3.Rüzgar Miralay (17)

4.Atilla Batmazoğlu (7)

5.Kayra Erol (11)

6.Alper Ege Camgöz (5)

7.Can Demir Köylü (54)

Senior

1.Mustafa Efeefe (22)

2.Halil Kahraman (1)

3.Furkan Arda Batmazoğlu (55)

4.Baran Horç (45)

Master

1.Fuat Paşa (5)

2.Arkın Şevketoğlu (23)

3.Güner Ballı (77)

4.Mehmet Yaman (35)

5.Abdulsamed Aliyu (8)

6.Canay Sakallılar (4)

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20/03/2023 12:35