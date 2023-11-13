Şampiyon Melekler Köyü’nde yaşam başladı

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından 36 sivil toplum örgütünün kurduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından yapılan 500 adet yaşam evi İskenderun Kaymakamlığı’na teslim edildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, İskenderun Rauf Raif Denktaş Parkı yanındaki Şampiyon Melekler Köyü’ne tahsis edilen alana kurulan yaşam evlerine depremzede aileler yerleştirildi.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Koordinatörü Erçin Tekakpınar ve beraberindeki sivil toplum örgütü başkanlarından oluşan heyet geçen hafta İskenderun’a giderek, resmi teslim törenini yaptı.

Tören alanında heyeti, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek karşıladı.

-Tosyalı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı törende yaptığı konuşmada, KKTC’den gelen yardımın önemine, konteyner evlerin kalitesine dikkat çekerek, heyete teşekkür etti.

-Demiryürek

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise, deprem zamanı yaşananları anlatarak, yaşam alanlarının hayati önemine vurgu yaptı.

Demiryürek, özellikle bölgede hiç olmayan iki artı bir yaşam evlerinin, kalabalık aileler için ihtiyaca hizmet ettiğini söyleyerek, platform yetkililerine teşekkür etti.

-Tekakpınar

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Koordinatörü Erçin Tekakpınar ise konuşmasında, platformun çalışmalarının aşamalarını anlattı.

-Kavuklu

GİKAD Başkanı ve Platform Denetleme Üyesi İçim Çağıner Kavuklu da, “Şampiyon Meleklerin” adının verildiği yaşam köyüne, Kıbrıs Türk halkının selamlarını, sevgilerini getirdiğini belirtti.

Platforma destek verenlerin vicdanen rahat olması gerektiğini ifade eden Kavuklu, “Burada gördüğümüz köy, aslında ne kadar doğru ve özel bir iş yapıldığının kanıtıdır” dedi.

Kavuklu, en kısa zamanda daha geniş bir ekiple ve Şampiyon Meleklerin aileleriyle de bir ziyaret yapılacağını dile getirdi.

-Tulga

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga ise, 6 Şubat depreminde düşen ateşin herkesi nasıl yaktığını anlattı.

Tören sonrasında yaşam alanına yerleşen halka yemek verildi. Yaşam köyü gezilip, depremzedelerle sohbet edildi.

Kaymakam Demiryürek ise, makamında heyeti kabul ederek, teşekkür belgelerini takdim etti.