Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde şampiyonlar belli oldu

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Final karşılaşmaları tamamlandı. Muhteşem bir atmosferde oynanan Final ve 3.lük karşılaşmaları sonunda kategorilerinde şampiyon olan takımlar belli oldu. Oldukça kalabalık voleybolseverin izlediği karşılaşmalarda heyacan dolu anlar yaşandı. U12 Kızlarda MVOSD ilk iki sırayı elde ederken çok başarılı bir sonuca imza attı. U13 Erkeklerde MGSK 3 takımla kürsüde yer aldı.U16 Kızlarda GMBÇS yine 3 takımla kürsüde yer alan diğer bir kulüp oldu. U17 Erkekerde ilk iki sırayı GMBÇS elde etti.

Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda Nehir -Şerifenaz ikilisi ilk sırada yer aldı. İkili aynı zamanda U16 kategorisinde de geçen sezon aldığı şampiyonluğa bir yenisini ekledi.

Osman Çetintaş Büyük Erkekler kategorisinde zirve bu yıl değişti. Geçen yılki finalde rakiplerine 2-1 kaybeden Umut-Rufaro ikilisi bu yıl 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaştı

Organizasyonun tamamlanmasının ardından Cimnastik Fedeasyonuna bağlı Lefkoşa CImnastik Kulübün Sporcuları mükemmel bir cimnastik şöleni sundu.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle 6 kategoride dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde dereceye giren takımlara toplam 38000 TL parasal ödül takdim edildi.

Kadınlarda dereceye giren takımlara ödüllerini KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Yüksekbaş Gıda Genel Direktörü Engin Yüksekbaş birlikte takdim etti.

Erkeklerde dereceye giren takımlara ödüllerini Meridyen Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Yıldız ve Nafi Çetintaş birlikte takdim etti.

U12 Kızlarda dereceye giren takımlara ödüllerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Asbaşkanı Osman Akın ve Recep Kılıç birlikte takdim etti.

U13 Erkeklerde dereceye giren takımlara ödüllerini Dark Blue Pazarlama ve Satış Müdürü Soner Üzer ve Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Devrim Alibaba birlikte takdim ettiler.

U16 Kızlarda dereceye giren takımlara ödüllerini Yüksekbaş Gıda Satış Müdürü Sabih Yüksekbaş ve MOK Genel Sekrteri ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoglu takdim ederken U17 Erkeklerde dereceye giren takımlara ödüllerini Yüksekbaş Gıda Genel Müdürü Ömer Saykal ve Eski Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu birlikte verdi.

Gecede ayrıca Voleybol Federasyonu organizasyona katkılarından dolayı Meridyen Gıda ve Yüksekbaş Gıda'ya birer anı plaketi takdim etti. Meridyen Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Yıldız Başkan Enver Kaya , Asbaşkan Buran Atakan ve Yüksekbaş Gıda Genel Direktörü Engin Yüksekbaş'a birer anı plaketi takdim etti.

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde derceye giren takımlar

Osman Çetintaş Kadınlar Kategorisi

1. Nehir-Şerifenaz

2. Lema-Zalihe

3. İsmıhan- Yağmur

Osman Çetintaş Erkekler kategorisi

1. Umut -Rufaro

2. Kemal-Aliosman

3. Ferdi - Salim

U12 Kızlar Kategorisi

1. MVOSD 1

2. MVOSD 3

3. MSA 1

U13 Erkekler Kategorisi

1.MGSK 1

2.MGSK 2

3. MGSK 3

U16 Kızlar Kategorisi

1. GMBÇS 1

2. GMBÇS 4

3. GMBÇS 3

U17 Ekekler Kategorisi

1. GMBÇS 1

2. GMBÇS 2