''Şampiyon Melekler'' pulu basılacak

Bakanlar Kurulu, Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden voleybolcu öğrencilerin anısına “Şampiyon Melekler” konulu pul serilerinin basılmasına ve posta pulu ile ilk gün zarfının satışından elde edilecek tüm gelirin, depremle ilgili toplanan vergi dışı gelirler kalemine aktarılmasına karar verdi. Karar Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, “Şampiyon Melekler” konulu pul serileri 2023 Yılı Pul Emisyon Programında yer alacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından bastırılarak satışa sunulması planlanan “Şampiyon Melekler” konulu pul serilerinde Alireza Pakdel’in çizimi kullanılacak.

Posta pulu ile ilk gün zarfının satışından elde edilecek tüm gelir ise depremle ilgili toplanan vergi dışı gelirler kalemine aktarılacak.

TAK/BRT

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06/04/2023 11:37