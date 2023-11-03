Şampiyon Melekler Şehitlik ve Anıt Mezar Projesi devam ediyor

ads ads ads ads
03/11/2023

ads
Şampiyon Melekler Şehitlik ve Anıt Mezar Projesi devam ediyor

Eş zamanlı olarak yapımına başlanan Şampiyon Melekler Şehitlik ve Anıt Mezar Projesi devam ediyor.

BRT Gazimağusa ekibi çalışmaları yerinde görüntüledi. Projeyle ilgili Şampiyon Melekler Doruk ile Alp Akın’ın babası Osman Akın ve Şampiyon Melek Özgür İçme’nin babası Meriç İçme’den bilgi aldı

Osman Akın, Şampiyon Meleklerin Ağustos ayında görev şehidi olarak ilan edilmesinin ardından, Başbakanlık ve İnşaat Müteahhitleri Birliği ile imzalanan protokolle şehitlik ve anıt mezarların yapımına başlandığını dile getirdi.

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde şehitlik Dörtyol, Vadili, Ulukışla ve Atlılar köylerinde ise anıt mezarlar yapıldığını ifade eden Akın, gelinen aşamada projenin hızlı bir şekilde 6 Ṣubat’a yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Projenin Gazimağusa Belediyesi tarafından ciddiyetle hazırlandığını vurgulayan Akın, proje ve yapım aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyon Melek Özgür İçme’nin babası Meriç İçme de, yapım aşamasının bir an önce tamamlanmasını ve evlatlarını huzur içinde ziyaret etmek istediklerini belirtti.

03/11/2023 14:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.