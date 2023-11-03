Eş zamanlı olarak yapımına başlanan Şampiyon Melekler Şehitlik ve Anıt Mezar Projesi devam ediyor.

BRT Gazimağusa ekibi çalışmaları yerinde görüntüledi. Projeyle ilgili Şampiyon Melekler Doruk ile Alp Akın’ın babası Osman Akın ve Şampiyon Melek Özgür İçme’nin babası Meriç İçme’den bilgi aldı

Osman Akın, Şampiyon Meleklerin Ağustos ayında görev şehidi olarak ilan edilmesinin ardından, Başbakanlık ve İnşaat Müteahhitleri Birliği ile imzalanan protokolle şehitlik ve anıt mezarların yapımına başlandığını dile getirdi.

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde şehitlik Dörtyol, Vadili, Ulukışla ve Atlılar köylerinde ise anıt mezarlar yapıldığını ifade eden Akın, gelinen aşamada projenin hızlı bir şekilde 6 Ṣubat’a yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Projenin Gazimağusa Belediyesi tarafından ciddiyetle hazırlandığını vurgulayan Akın, proje ve yapım aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyon Melek Özgür İçme’nin babası Meriç İçme de, yapım aşamasının bir an önce tamamlanmasını ve evlatlarını huzur içinde ziyaret etmek istediklerini belirtti.